Уставшая Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем

График работы Яны Рудковской довольно суровый, утверждает продюсер. Женщина спит всего по 4-5 часов в сутки, что довольно вредно практически в любом возрасте.

Также Яна поделилась отсутствием пристрастия к курению, зато иногда она может немного выпить. По словам звезды, все обычно ограничивается бокалом хорошего вина после напряженного дня. Но так было лишь до недавнего времени, Яна рассказала, что в данный момент даже алкоголь, увы, перестал спасать ее от усталости, сообщает издание «Собеседник».

Рудковская поделилась секретами бодрости, как оказалось, водородная вода и японский коллаген вполне могут помочь поддерживать силы даже при суровом графике. Также продюсер рассказала, что иногда она дышит водородом — по опыту известных спортсменов перед крупными спортивными мероприятиями. Метод действенный, но вряд ли доступный всем.