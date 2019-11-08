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Уставшая Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем
Фото: РИА Новости
График работы Яны Рудковской довольно суровый, утверждает продюсер. Женщина спит всего по 4-5 часов в сутки, что довольно вредно практически в любом возрасте.
Также Яна поделилась отсутствием пристрастия к курению, зато иногда она может немного выпить. По словам звезды, все обычно ограничивается бокалом хорошего вина после напряженного дня. Но так было лишь до недавнего времени, Яна рассказала, что в данный момент даже алкоголь, увы, перестал спасать ее от усталости, сообщает издание «Собеседник».
Рудковская поделилась секретами бодрости, как оказалось, водородная вода и японский коллаген вполне могут помочь поддерживать силы даже при суровом графике. Также продюсер рассказала, что иногда она дышит водородом — по опыту известных спортсменов перед крупными спортивными мероприятиями. Метод действенный, но вряд ли доступный всем.
Там, где не справляется алкоголь, неплохо помогает концерт Димы Билана. На видео Яна без следов усталости танцует под музыку артиста.
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Теги:
Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская , ИД "Собеседник"
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