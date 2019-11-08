Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем

Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на сильное переутомнение из-за работы и съемок в новом реалити-шоу, отметив, что ее «не спасает даже алкоголь». Об этом она заявила в интервью изданию «Собеседник»

По словам Рудковской, во время съемок шоу «ЯнаСупер», которое 9 ноября стартует на телеканале «Супер», «был момент, когда она двадцать дней работала без выходных».

«Очень сложный темп, у меня опускались руки из-за работы. А параллельно шли съемки реалити. Мне было очень тяжело. Так как снимают без остановки, ты не можешь сказать: «Ребята, извините, я больше не могу!»» — пояснила продюсер.

Она также рассказала, что у нее «на сон уходит четыре-пять часов».

«Был момент, когда я спала всего шесть часов за трое суток. Я не курю, выпиваю, как нормальные люди. Могу прийти домой и выпить бокал вина. Сейчас не могу даже спиртное. У меня переутомление такое, что даже алкоголь не спасает», — заявила Рудковская.