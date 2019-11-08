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Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Рудковская пожаловалась на проблемы с алкоголем
Фото: РИА Новости
Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на сильное переутомнение из-за работы и съемок в новом реалити-шоу, отметив, что ее «не спасает даже алкоголь». Об этом она заявила в интервью изданию «Собеседник».
По словам Рудковской, во время съемок шоу «ЯнаСупер», которое 9 ноября стартует на телеканале «Супер», «был момент, когда она двадцать дней работала без выходных».
«Очень сложный темп, у меня опускались руки из-за работы. А параллельно шли съемки реалити. Мне было очень тяжело. Так как снимают без остановки, ты не можешь сказать: «Ребята, извините, я больше не могу!»» — пояснила продюсер.
Она также рассказала, что у нее «на сон уходит четыре-пять часов».
«Был момент, когда я спала всего шесть часов за трое суток. Я не курю, выпиваю, как нормальные люди. Могу прийти домой и выпить бокал вина. Сейчас не могу даже спиртное. У меня переутомление такое, что даже алкоголь не спасает», — заявила Рудковская.
«Рамблер» писал, что ранее, в ходе презентации шоу «ЯнаСупер», Рудковская рассказала, что из-за этого проекта серьезно поссорилась с мужем, известным фигуристом Евгением Плющенко. По ее словам, изначально тот отказался участвовать в съемках и уехал вместе с сыном в деревню, однако в итоге им удалось помириться.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , ИД "Собеседник"
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