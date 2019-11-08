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«Он — тиран»: Михальчик рисковала попасть под горячую руку Шульгина прямо на съемках 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
«Он — тиран»
Фото: Инстаграм
Продюсер проекта «Фабрика звезд» Василина Михайловская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что продюсер Александр Шульгин вел себя крайне агрессивно по отношению к певице Юлии Михальчик во время съемок. В какие-то моменты ей даже казалось, что он может ударить девушку, в которую был влюблен.
«Формат этого шоу не предполагал, что можно намекнуть зрителям в прямом эфире на скорую свадьбу. Нам было все видно. Я со стороны взрослой женщины понимаю, какое это было испытание для Юли. Глыба Шульгин. Это просто как попасть под танк. Он — тиран. Он из нее эту песню «Питер» как мог выжимал», — вспомнила Михайловская.
Как сказала продюсер, вся аппаратная наблюдала за отношениями продюсера и молодой певицы.
«Шульгин стал часто смотреть в ее глаза. Так продолжалось не одну минуту и даже не пять. Это было словно встреча Штирлица с женой. Он хотел сказать, как ее любит, но не мог. Он был под камерами. Нам все время казалось, что он может ее стукнуть. Настолько шла из него творческая агрессивная энергия. Шульгин, если хочет понравиться, то может очаровать в пять секунд, но если его кто-то раздражает, то он опасен», — сказала Михайловская.
В студии также присутствовал еще один из участников третьей «фабрики» Никита Малинин, сын певца Александра Малинина. Он, как и все, следил за перипетиями отношений Михальчик и Шульгина.
«У них глаза горели. Все мы, конечно, были в шоке. Это, я считаю, мужской поступок взять и заявить, что хочешь женится на девушке на всю страну», — заметил он.
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Теги:
Шоу-бизнес , Александр Малинин , Юлия Михальчик , Александр Шульгин
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