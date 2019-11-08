Пугачева высказалась после концерта в Минске

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пугачева отозвалась о концерте в Минске 

Рамблер + ещё 2 24 минуты назад
Аллу Пугачеву круто приняли в Минске, заявила, как сообщает «Телепрограмма», она сама.
2 ноября, как сообщал «Рамблер», певица дала в столице Белоруссии, на «Минск-арене», сольный концерт. Его посетили более 15 тысяч человек. Некоторое время спустя в одном из фанатских инстаграм-аккаунтов певицы появился снимок страницы из книги почетных гостей «Минск-арены» с отзывом Пугачевой.
«Было круто! Я счастлива. Спасибо за такой прием», — написала она.
В инстаграме, который певица ведет сама, никаких отзывов о концерте в Минске до сих пор нет. Последняя публикация там представляет собой селфи и признание в любви неназванному человеку.
«Понял! И я!» — написал в комментариях муж Пугачевой Максим Галкин. 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Максим Галкин , Алла Пугачева , Минск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ
В Австрии выявили сложную сеть агентов разведки РФ
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России
Пока вы не уснули: Украине предрекли коллапс без России 260
Зеленский оценил разведение сил у Золотого
Зеленский оценил разведение сил у Золотого 1
Макрона назвали «полезным идиотом Кремля»
Макрона назвали «полезным идиотом Кремля» 22
Описаны преступления напугавших Макрона банд из Украины
Описаны преступления напугавших Макрона банд из Украины 63
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение