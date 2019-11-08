Пугачева высказалась после концерта в Минске

Пугачева отозвалась о концерте в Минске

2 ноября, как сообщал «Рамблер», певица дала в столице Белоруссии, на «Минск-арене», сольный концерт. Его посетили более 15 тысяч человек. Некоторое время спустя в одном из фанатских инстаграм-аккаунтов певицы появился снимок страницы из книги почетных гостей «Минск-арены» с отзывом Пугачевой.

«Было круто! Я счастлива. Спасибо за такой прием», — написала она.

В инстаграме, который певица ведет сама, никаких отзывов о концерте в Минске до сих пор нет. Последняя публикация там представляет собой селфи и признание в любви неназванному человеку.