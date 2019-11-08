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Наргиз нашла замену Фадееву 

Рамблер 9 минут назад
Наргиз нашла замену Максиму Фадееву, пишет «Телепрограмма».
Певица и продюсер сотрудничали с 2014 года. Фадеев сочинил для Наргиз несколько песен, пел с ней дуэт, а летом прекратил сотрудничество и запретил исполнять свои песни.
Сегодня певица сообщила в своем инстаграме о записи новой песни «Войди». Трек ей, по ее же словам, подарил «молодой, подающий большие надежды, талантливый» поэт, композитор, автор-исполнитель Сергей Кленских.
«Песня "Войди" будет входить в мой новый альбом», — добавила Наргиз, не уточнив, когда тот выйдет.
В октябре Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав песни в безвозмездное пользование всем, кроме двоих, и анонсировал превращение Malfa из «масс-маркета» в «очень маленькую, емкую, дорогую, абсолютно эксклюзивную компанию».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Максим Фадеев
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