Наргиз нашла замену Фадееву

Певица и продюсер сотрудничали с 2014 года. Фадеев сочинил для Наргиз несколько песен, пел с ней дуэт, а летом прекратил сотрудничество и запретил исполнять свои песни.

Сегодня певица сообщила в своем инстаграме о записи новой песни «Войди». Трек ей, по ее же словам, подарил «молодой, подающий большие надежды, талантливый» поэт, композитор, автор-исполнитель Сергей Кленских.

«Песня "Войди" будет входить в мой новый альбом», — добавила Наргиз, не уточнив, когда тот выйдет.

В октябре Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав песни в безвозмездное пользование всем, кроме двоих, и анонсировал превращение Malfa из «масс-маркета» в «очень маленькую, емкую, дорогую, абсолютно эксклюзивную компанию».