«Подошел муж Пугачевой и предложил убить Киркорова»

Как террористы хотели взорвать короля российской поп-сцены и обвиняли в этом Галкина

На следующей неделе Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начнет рассматривать громкое уголовное дело о подготовке теракта на концерте певца Филиппа Киркорова в 2017 году. По версии следствия, четверо джихадистов хотели взорвать самодельные бомбы во время выступления артиста в Махачкале — но им помешала охрана певца и полицейские. Между тем, по версии одного из обвиняемых, речь идет отнюдь не о теракте, а о заказном убийстве. Якобы взорвать Киркорова за два миллиона рублей попросил шоумен Максим Галкин , приревновавший короля поп-сцены к Алле Пугачевой … Подробности громкой истории выясняла «Лента.ру».

Полигон на стройке

«Организованная группа характеризовалась признаками устойчивости и сплоченности, что выражалось в постоянстве состава ее участников, наличии близких отношений между ними, основанных на приверженности к радикальной исламской идеологии, ненависти к существующему конституционному строю, представителям органов государственной власти и управления, правоохранительным органам, а также в желании любыми средствами добиться поставленной цели».

Радикалы планировали устроить джихад в Дагестане. Хидирнеби Казуев стал в ячейке специалистом по минно-взрывному делу. Необходимые знания он черпал в тематических группах соцсетей. В роли амира (лидера) ячейки выступал Габибула Халдузов, который переписывался с боевиками ИГ в Сирии . Все четверо сообщников присягнули террористам — и стали готовить бомбы.

Когда два взрывных устройства с небольшими зарядами были готовы, Казуев принес их на стройку. Бомбы джихадисты подорвали прямо там — для проверки. Как следует из материалов уголовного дела, СВУ обложили пеноблоками, чтобы проверить, как глубоко поражающие элементы проникнут в материал. Результат террористов удовлетворил.

После удачных испытаний оставшиеся три устройства спрятали под кроватью Ибрагимова. Именно эти бомбы сообщники хотели использовать для теракта во время концерта какой-нибудь звезды — чтобы резонанс был больше. Так получилось, что в ближайшее время в Махачкале должен был выступать Филипп Киркоров. Шоу артиста под названием «Я» состоялось 6 июля 2017 года на Летней эстраде Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова. К счастью, никаких взрывов на нем не прогремело.

СВУ, изготовленное террористами из Махачкалы Кадр: Operline.ru

— Согласно первоначальным показаниям обвиняемых, они только перед самым концертом узнали, что и само здание Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова, и все подходы к ней охраняются, — говорит следователь СУ СКР по Республике Дагестан, старший лейтенант юстиции Рустам Мамаев. — И работниками ЧОП, и службой безопасности Киркорова, и сотрудниками МВД республики Дагестан. У входа были металлодетекторы, и каждый зритель тщательно досматривался. Поэтому террористы рисковать не стали.

Надо отметить, что все четверо сообщников — люди с невысоким образованием и с не очень подвижным умом. Они могут повторить то, что им покажут в интернете, но догадаться, что у входа на концерт Народного артиста России будет досмотр, террористы не сумели.

По следу бомбистов

На след бомбистов-неудачников правоохранительные органы вышли в октябре 2017 года. Именно тогда в строящемся здании на проспекте Петра Первого в Махачкале были обнаружены три самодельных взрывных устройства, каждое мощностью около 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Все они представляли из себя металлические консервные банки, к стенкам которых скотчем были приклеены шарики, шурупы и болты, а свободное пространство заполняло самодельное взрывчатое вещество.

Каждая из бомб была снабжена самодельным взрывателем, основой для которого служили дешевые китайские часы. Там же удалось обнаружить кастрюлю, в которой, по заключению экспертов, и готовилась взрывчатка. Самодельные бомбы саперы уничтожили на месте, а чуть позже полицейские выяснили, что их собрали трое разнорабочих — Ибрагимов, Халдузов и Казуев. Было возбуждено уголовное дело, но самих подозреваемых задержали лишь две недели спустя: узнав, что полиция нашла бомбы, троица пустилась в бега.

В итоге 14 октября сотрудники республиканского центра по противодействию экстремизму задержали в Махачкале Ибрагимова и Казуева, а на следующий день в Москве — Халдузова. Последний фигурант, Шамиль Магомедов, был задержан 24 ноября 2017 года: по версии следствия, он вступил в ячейку ИГ и поставлял сообщникам компоненты для изготовления взрывчатки.

Обвиняемый Хидирнеби Казуев Кадр: Operline.ru

Уголовное дело изначально было возбуждено по статье 222 («Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ, но после того, как были задержаны изготовители, его переквалифицировали — на статьи 205 «Терроризм» и 208 «Участие в незаконных вооруженных формированиях» УК РФ. Санкции этих статей предусматривают лишение свободы вплоть до пожизненного.

В своих показаниях все арестованные говорили, что еще осенью 2016 года стали интересоваться деятельностью ИГ и внимательно смотрели в интернете материалы о террористической организации — а потом пришли к выводу, что в России надо создать государство, действующее на основании законов шариата. Для этого, по мнению террористов, был необходим «джихад» с «кафирами» (священная война против неверных). В конце 2017 года они там же, в строящемся доме на проспекте Петра Первого, принесли клятву на верность ИГ.

— Первоначальные показания обвиняемых последовательны, логичны и все подтверждаются словами других свидетелей, — рассказывает следователь Рустам Мамаев. — Так, например, двое их коллег дали показания, что обвиняемые предлагали им совершить теракт. Более того, все обвиняемые при проверке показаний в присутствии понятых и под видеозаписи показывали, где собирали СВУ и где их хранили.

Миллионы Галкина

— Казуев в своих показаниях говорил, что сам добровольно отказался от задуманного, потому что понял, что может пострадать очень много народу, — говорит в беседе с «Лентой.ру» адвокат Исрафил Гададов. — Он [Казуев] пояснил, что развернулся и ушел, хотя ему ничего не мешало привести в действие бомбу перед входом на территорию Летней эстрады.

Как отмечает адвокат Гададов, его подзащитный в своих первых показаниях признал вину в подготовке теракта. Да и в целом все арестованные поначалу говорили много и охотно. Но на последнем этапе следствия, когда стало ясно, что всем фигурантам будут вменять не только изготовление самодельных взрывных устройств, но и участие в незаконном вооруженном формировании, и терроризм, показания Казуева резко изменились.

Он стал утверждать, что не собирался совершать теракт, а планировал убийство певца. Более того: весной 2019 года адвокат Гададов обнародовал новые показания своего подзащитного, которые моментально оказались во всех СМИ.

По версии Хидирнеби Казуева, он планировал убить Киркорова по заказу шоумена Максима Галкина. Как известно, его супруга, певица Алла Пугачева, прежде была замужем за Киркоровым. Казуев на допросе рассказал следователям, что в 2017 году во время поездки в Москву к нему подошел Галкин и… предложил два миллиона рублей за убийство Киркорова, к которому он ревновал Пугачеву.

Из материалов уголовного дела — показания обвиняемого Хидирнеби Казуева:

«Считаю, что преступление по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ ("Приготовление к совершению террористического акта") квалифицировано следствием незаконно по следующим основаниям. Примерно в начале 2017 года, когда я находился в городе Москве, ко мне подошел артист Максим Галкин и предложил за денежное вознаграждение в сумме двух миллионов рублей совершить убийство Филиппа Киркорова. Получив согласие, Максим Галкин передал мне в качестве аванса один миллион рублей, сотовый телефон марки Nokia и сим-карту оператора сотовой связи.

Убийство Киркорова я планировал совершить в городе Махачкале во время концерта, но в последующем передумал и отказался от этого из-за того, что могут пострадать много людей. Полученные у Максима Галкина деньги я потратил на свои нужды и на приобретение компонентов, необходимых для изготовления взрывных устройств. По какой причине Максим Галкин хотел убить Киркорова — мне неизвестно, но из разговора я понял, что из-за ревности к Алле Пугачевой. Более подробные показания давать сейчас не могу, так как чувствую себя плохо».

Обвиняемый в терроризме Казуев просил следствие допросить Галкина, Киркорова и Пугачеву и провести с ними очную ставку. Но версия джихадиста следствие абсолютно не убедила.

— Мы с самого начала понимали, что подобная история, которая ничем объективно не подкреплена, придумана специально для того, чтобы избежать уголовной ответственности: так и так, теракт делать не хотел, готовился убить одного человека по заказу другого, но добровольно отказался от совершения преступления, — говорит Рустам Мамаев. — Ну а если этого не произойдет, то можно потребовать психолого-психиатрическую экспертизу — мол, разве может быть нормальным человек, который искренне утверждает, что к нему на улице подошел Максим Галкин и сразу дал миллион рублей наличными и мобильный телефон — не какой-нибудь, а именно Nokia…

Следователи были вынуждены выделять материал о покушении на убийство, проводить по нему доследственную проверку и выносить отказ от возбуждения уголовного дела — так как никаких подтверждающих данных о «заказе от Галкина» ни сам Хидирнеби Казуев, ни его адвокат Исрафил Гададов так и не смогли предоставить.

«Я буду ходатайствовать о вызове Пугачевой»

Между тем после задержания террористов самому Киркорову никто не сообщил, что на его концерте готовились взрывы. Однако, когда адвокат Гададов обнародовал версию с «заказом от Галкина», реакция звезд шоу-бизнеса не заставила себя долго ждать. Первым высказался муж Аллы Пугачевой, который прокомментировал скандальную версию о якобы заказанном им сопернике. Он пошутил над разыгравшейся фантазией журналистов и попросил не беспокоить Киркорова, который очень расстроен тем, что его заказали так дешево.

Сам певец тоже высказался на эту тему в своем Instagram. Он выложил видеообращение Галкина и написал: «Хорошо хоть у Максима, Аллы и меня хватает чувства юмора, чтобы не принимать это близко к сердцу… именно под полной "синькой" можно придумать и поверить в подобный бред!»

Филипп Киркоров на шоу «Я» в Махачкале, Кадр: FKLoveStory / YouTube

— Киркоров даже не был признан потерпевшим по делу, следствие его не допросило — хотя обязано было сделать это, так как в отношении него готовилось преступление, — говорит адвокат Гададов. — Я считаю это нарушением, следствие должно было проверить, знакомы ли Казуев и Киркоров, имеется ли между ними личная неприязнь. Мы просили проверить версию Казуева, дело ведь не в том — верим мы в нее или нет. Но следствие ее не проверило под предлогом того, что обвиняемый хочет затянуть расследование. Поэтому я буду ходатайствовать перед судом о вызове Киркорова, Галкина и Пугачевой в качестве свидетелей.

Защитник также неоднократно просил следствие провести Казуеву психолого-психиатрическую экспертизу, но получил отказ. В свою очередь адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил «Ленте.ру», что следствие ни к нему, ни к его доверителю не обращалось. По версии СКР, обвиняемый выдвинул версию об убийстве, чтобы избежать сурового наказания. Дело в том, что за терроризм Казуеву и его сообщникам грозит наказание как минимум 20 лет лишения свободы, а за подготовку убийства — не более восьми.

Охота на поп-короля

Между тем террористы не в первый раз пытаются использовать популярность Киркорова в своих черных целях. Еще осенью 2002 года устроить теракт на концерте певца планировал лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев . Он отправил смертницу Заиру Даудову в Театр эстрады в Москве, которая должна была 23 октября бросить на сцену самодельную гранату («хаттабку»), собранную из выстрела ВОГ-17 от гранатомета, а затем привести в действие пояс шахида, начиненный металлическими шариками.

По замыслу Басаева, теракт должен был произойти одновременно с захватом заложников на мюзикле «Норд-Ост» в театральном центре на Дубровке. Таким образом удалось бы разделить силы правоохранительных органов и посеять панику.

Смертницу привез к Театру эстрады боевик Ахъяд Межиев, который должен был дать команду на подрыв по телефону. Самой Даудовой предназначалось место в первом ряду. Она сумела пройти через охрану, которая не заметила надетый на ней пояс шахида и гранату в кармане. Но работники театра потребовали от смертницы сдать сотовый телефон: в то время у некоторых моделей устройств не отключался звонок, поэтому зрителей с мобильными в зал не пропускали.

Оставшись без связи с сообщником, Даудова запаниковала и ушла из зала, не осуществив задуманное. С Межиевым была еще одна смертница, которая должна была подорвать себя в метро. Когда Даудова вернулась, Межиев отказался от этих планов, так как обе девушки сильно нервничали. В итоге они уехали в Ингушетию и лишь спустя пять лет — в 2007 году — их задержали. Именно тогда Даудова рассказала о сорвавшемся теракте в Театре эстрады, но из-за незнания географии Москвы сообщила, что взорвать собирались кинотеатр «Пушкинский». Информацию об этом теракте следователи в Чечне изучать не стали и оформили добровольный отказ Даудовой от преступления.

Поэтому Даудову осудили только за незаконное хранение оружия и амнистировали в зале суда. Позднее, уехав в Бельгию, она вышла замуж и родила ребенка. Сообщницу Даудовой и вовсе отпустили сразу после задержания, так как не смогли доказать, что именно она готовилась к роли смертницы.