И в горе, и в радости: как Оксане Фандере живётся с Филиппом Янковским

В день 52-летия Оксаны Фандеры Starhit выяснил , в чем секрет прочных отношений российской актрисы с супругом Филиппом Янковским , с которым она живет в браке уже почти 30 лет. Пара пережила и слухи о взаимных изменах, и кончину родственников, и тяжелое заболевание.

Фандера и Янковский встретились в конце 80-х годов на дне рождения общего друга. К тому моменту актриса имела за плечами победу в конкурсе «Московская красавица» и несколько сыгранных ролей в отечественных фильмах. Через месяц отношений Янковский сделал предложение. Девушка сильно переживала о том, как ее воспримут именитые родители избранника, однако союз молодых людей был одобрен очень тепло.

Фандера подарила мужу сына Ивана и дочь Елизавету. Несмотря на то, что внешне супруги производили впечатление счастливой пары, впоследствии в СМИ поползли слухи об изменах. Однажды сплетни подгорела сама актриса, в одном из интервью пустившись в рассуждения о супружеской неверности.

«Я считаю, что отношение женщины к изменам — это показатель ее духовного развития и ума. Не нужно следить за мужчиной, если он по сути своей полигамен. Те, кто закрывает глаза на какие-то вещи, поступают мудрее. Кроме того, причину измены нужно прежде всего искать в себе», — цитирует издание слова артистки.

Предполагалось, что актриса после съёмок в фильме «Про любоff» завела роман с Фёдором Бондарчуком . В своё время Янковсого подозревали в измене жене с актрисой Леной Перовой, которую режиссёр снял в своём фильме «В движении». Однако слухи так и осталась слухами.

«Писали, будто Филипп, переживая творческую неудачу, связанную с его новым фильмом, ушел в депрессию, бросил жену с детьми и живет отдельно. Его мама рыдает. Его папа — Олег Янковский — переживает. Филипп никуда не уходил. Мы не расставались. Как видите, мы вместе», — отмечала Оксана.

По ее словам, отношения с Янковским — «это определённая форма игры». Пара якобы получает удовольствие от существования рядом, при этом продолжая «учиться друг у друга важным для роста вещам».

В 2009-ом году Фандера помогла мужу пережить кончину отца — Олега Янковского. Знаменитый актёр болел раком поджелудочной железы. Позже страшный диагноз поставили самому режиссеру — фолликулярная лимфома в третьей стадии. Филипп прошёл курс химиотерапии и реабилитацию в Израиле. По его словам, в настоящее время продолжается ремиссия.

В тяжелое время Оксана всегда находилась рядом с супругом. Совместные переживания довели актрису до седых волос, которых она совсем не стесняется. В свои 52-года артистка находится в прекрасной физической форме и продолжает восхищать поклонников ухоженным внешним видом. Профессиональную карьеру актриса также не собирается заканчивать, из последних работ — сыгранные роли в фильмах «Салют-7», «Неуловимые», «Вечная жизнь Александра Христофорова». Впрочем, Фандера верит, что ее главные роли ещё впереди.