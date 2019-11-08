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Беременная Анастасия Костенко рассказала о домашнем насилии в браке с Тарасовым 

Инфо 24 + ещё 3 3 часа назад
«Это была шутка»: Беременная Костенко заступилась за Тарасова
Фото: Инстаграм
32-летний Дмитрий Тарасов неудачно пошутил о том, что может ударить жену, пока она не беременная. 25-летней Анастасии Костенко пришлось заступиться за супруга.
Дмитрий Тарасов во влоге своего друга рэпера T-Killah сделал скандальное заявление. Рассказывая об отношениях с женой, спортсмен заметил, что может ее ударить, если она перейдет грань.
«Последние четыре месяца мы живем нормально. Но есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, можно получить сразу леща», — сказал футболист.
Поклонники тут же засыпали Анастасию расспросами о том, правда ли, что Дмитрий поднимает на нее руку. Костенко ответила, что это была шутка, а рукоприкладство и оскорбления в ее семье запрещены.
По словам модели, прежде чем вступить в брак, они с Тарасовым обсудили допустимые и недопустимые моменты.
«Одним из моих предостережений было отсутствие рукоприкладства. Для меня бьет не равно любит. Это табу и повод разорвать отношения», — высказалась в Instagram stories Анастасия.
Поклонники упрекнули модель за то, что она просто выгораживает мужа и оправдывает его поведение.
«Нет, я просто отвечаю под дулом пистолета в страхе получить звонкую оплеуху», — отшутилась Костенко.
В то же время о домашнем насилии высказалась бывшая жена Дмитрия Тарасова Ольга Бузова.
«Домашнее насилие в семье — это ужасно! Отвратительно когда мужчины говорят в своих интервью, что это норма и бить женщин нужно. Мужчина, который поднимает руку на женщину, для меня не мужчина!» — заявила в Instagram звезда «Дома-2».
Анастасия Костенко находится в положении. Недавно супруги снялись в чувственной фотосессии. Ранее модель показала трогательный кадр с годовалой дочерью Миланой.
Сам автор высказывания, Дмитрий Тарасов, тоже попытался объясниться в Instagram.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова
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