Лена Миро попросила Тарасова «втащить» Бузовой

«Вы бы смогли не втащить Бузовой?»: Лена Миро поддержала Дмитрия Тарасова

Лена заметила, что Тарасов уже опытный муж и познал супружеский дзен, раз уж решил раздавать такие ценные советы. Она согласилась, что если уж бить жену, то не беременную, так меньше шанс выкидыша. Также Миро «похвалила» Тарасова за общение с супругой, но вновь заметила, что с ним нужно быть осторожнее, одно неверное слово и сразу можно «получить леща».

Она довольно жестко заметила, что, проживая совместно с Ольгой Бузовой, было бы очень трудно ей не «втащить».

«Ходит туда-сюда, скрипит своим фальцетом — отношения строит. Лично вы бы удержались, чтобы не втащить ей по морде — ответьте честно?» — спрашивает Лена у читателей.

Исполнительница отметила, что ей было страшно кому-то об этом сказать. На последних фотографиях Дмитрия Тарасова в Instagram нет никаких следов агрессии, только любовь.