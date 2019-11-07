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Лена Миро попросила Тарасова «втащить» Бузовой 

Рамблер 29 минут назад
Лена Миро попросила Тарасова «втащить» Бузовой
Фото: ТАСС
Блогер Лена Миро (Елена Мироненко) прокомментировала скандальную фразу футболиста Дмитрия Тарасова, который заявил, что «пока жена не беременная, может получить сразу леща».
Миро отметила, что она против того, чтобы женщин били, однако может понять Тарасова, потому что «если взглянуть на его жён объективно, вы бы сами смогли не втащить Ольге Бузовой?».
«Нет, серьёзно, вот представьте, что у вас дома — Бузова. Ходит туда-сюда, скрипит своим фальцетом — отношения строит. Лично вы бы удержались, чтобы не втащить ей по морде — ответьте честно? Вот я прямо скажу — я бы такую Бузову ежечасно порола ремнём по харе. Рот только раскрыла — грязной тряпкой по морде. Да даже если бы она молча ходила, я бы всё равно её била ногами! Вазу бы в спину кинула, а в рот бы засунула ёршик для унитаза», — написала Миро в «Живом журнале».
Она предположила, что нынешняя жена Тарасова Анастасия Костенко вряд ли «чем-то лучше» Бузовой.
Также Миро прокомментировала признание Бузовой в том, что она в свое время стала жертвой домашнего насилия. По словам блогера, это произошло потому, что «у неё нет чувства собственного достоинства, но есть большая, нездоровая гордыня».
«Именно гордыня — желание быть круче других перепёлок в курятнике — толкает таких баб на отношения с непорядочными мужиками. Баба с завышенным чувством собственной важности смотрит на статус самца, а не на его человеческие качества», — считает Миро.
Она утверждает, что непорядочность Тарасова сразу бросалась в глаза.
«С той же Бузовой связался, когда его дома ждала женщина с ребёнком. От алиментов уклонялся. Интеллекта — кот наплакал. Но футболист же! На понтах! Богатый! Именно на такой сомнительно крутой фасад ведётся поверхностная и чванливая курица. А когда потом дома, за закрытой дверью, получает леща, не уходит».
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Елена Мироненко , Лена Миро
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