У Киркорова нашли задолженность по коммунальным платежам 

Филипп Киркоров задолжал 2,8 тысячи рублей по коммунальным платежам. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Исполнительное производство в отношении Киркорова было возбуждено 10 октября 2019 года на основании судебного приказа от 28 июня. С иском в отношении Киркорова обратился ГБУ «Жилищник Таганского района».
Как ранее сообщал «Рамблер», певица Лолита Милявская продолжает судиться с ТСЖ «Большие каменщики», которое хочет взыскать с нее почти 760 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам.