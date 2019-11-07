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У Киркорова нашли задолженность по коммунальным платежам 

Рамблер + ещё 4 16 минут назад
У Киркорова нашли задолженность по коммунальным платежам
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров задолжал 2,8 тысячи рублей по коммунальным платежам. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Исполнительное производство в отношении Киркорова было возбуждено 10 октября 2019 года на основании судебного приказа от 28 июня. С иском в отношении Киркорова обратился ГБУ «Жилищник Таганского района».
Как ранее сообщал «Рамблер», певица Лолита Милявская продолжает судиться с ТСЖ «Большие каменщики», которое хочет взыскать с нее почти 760 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Филипп Киркоров , Лолита Милявская
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