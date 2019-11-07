В Instagram Заворотнюк появилось фото с мужем

В записи отмечается, что накануне у него и фигуристки Татьяны Навки состоялось первое выступление в рамках московского блока шоу "Аленький цветочек".

"От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!" — говорится в подписи к фотографиям.

Ранее СМИ обратили внимание, что Чернышев впервые за несколько месяцев появился перед журналистами на премьере ледового мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", в котором он исполнил одну из главных ролей. Перед выступлением спортсмены собрались на пресс-конференцию. Чернышев появился в конце мероприятия, чтобы сделать общее фото, после чего удалился. Отвечая на вопрос о самочувствии фигуриста, Татьяна Навка сообщила, что он готов к работе.