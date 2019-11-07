Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анастасия Заворотнюк прервала молчание 

Рамблер 13 минут назад
На странице Анастасии Заворотнюк в Instagram впервые за три недели появилась новая запись.
В записи сообщается о начале московского блока спектакля на льду «Аленький цветочек», в котором принимает участие муж актрисы, фигурист Петр Чернышев. Главную роль в шоу исполняет Татьяна Навка.
«От всей нашей семьи хотим пожелать им гладкого льда, вдохновения и теплого зрительского приема!», — говорится в сообщении.
Запись сопровождается несколькими фотографиями, в том числе совместным снимком Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Татьяна Навка , Петр Чернышев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слишком толстый: в Шереметьеве кота не пустили в самолет
Слишком толстый: в Шереметьеве кота не пустили в самолет
Кладоискатель случайно наткнулся на древние сокровища
Кладоискатель случайно наткнулся на древние сокровища 1
Бойня в Забайкалье: за убийцу вступились тайные покровители
Бойня в Забайкалье: за убийцу вступились тайные покровители 266
В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры
В Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры 26
Раскрыт план России по присоединению Украины
Раскрыт план России по присоединению Украины 422
Видео
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
01:40
«Мужчине нужно продолжать жить»: Навка о муже Заворотнюк
Шоу-бизнес
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
00:32
Пока вы спали: россиянам подкинут бесполезных трат
Общество
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
01:13
Группа мошенников обокрала более тысячи россиян
Происшествия Криминал
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение