Навка рассказала о работе с мужем Заворотнюк

Навка рассказала о работе с мужем Заворотнюк

Фигуристка Татьяна Навка рассказала, что была рада возвращению в свои проекты мужа актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева . Об этом сообщает «360».

Тему ситуации в семье Чернышева Навка затронула на пресс-конференции, которая прошла 6 ноября после репетиции ледового шоу «Аленький цветочек».

«У нас было понимание, что у Петра сложная ситуация в семье. Но все друзья и партнеры рядом. Но жить нужно продолжать. И особенно мужчине. И это ему нужно!» — подчеркнула фигуристка.

По ее словам, все средства, которые «Аленький цветочек» соберет от показа 10 ноября, будут переданы в поддержку семьи Чернышева.

«Его супруга Анастасия молодец и умничка, и мы надеемся, что поможем ей. И все ребята молодцы», — заключила Навка.

Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.