Навка рассказала о работе с мужем Заворотнюк
Фигуристка Татьяна Навка рассказала, что была рада возвращению в свои проекты мужа актрисы Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева. Об этом сообщает «360».
Тему ситуации в семье Чернышева Навка затронула на пресс-конференции, которая прошла 6 ноября после репетиции ледового шоу «Аленький цветочек».
«У нас было понимание, что у Петра сложная ситуация в семье. Но все друзья и партнеры рядом. Но жить нужно продолжать. И особенно мужчине. И это ему нужно!» — подчеркнула фигуристка.
По ее словам, все средства, которые «Аленький цветочек» соберет от показа 10 ноября, будут переданы в поддержку семьи Чернышева.
«Его супруга Анастасия молодец и умничка, и мы надеемся, что поможем ей. И все ребята молодцы», — заключила Навка.
Как сообщал «Рамблер», в 2019 году в СМИ появилась информация об онкологическом заболевании Заворотнюк. Официально это не подтверждали.
В Instagram-аккаунте @podderzhka_azavorotnyuk, автор которого ссылается на членов семьи актрисы, рассказали, что она сейчас действительно проходит курс лечения. При этом автор аккаунта опроверг слухи о коме, подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, состоянии «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц.