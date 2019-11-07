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Мужу Собчак попытались сорвать премьеру спектакля 

Рамблер 59 минут назад
Мужу Собчак попытались сорвать премьеру спектакля
Фото: РИА Новости
В столичном Театре на Малой Бронной неизвестные активисты попытались сорвать спектакль «Норма» по роману писателя Владимира Сорокина, сообщает РЕН ТВ. При этом худрук театра Константин Богомолов перед началом представления предупредил зрителей, что в зале присутствуют «провокаторы».
На записи, опубликованной на сайте телеканала, запечатлено обращение Богомолова к зрительному залу. Режиссёр подчеркнул, что на спектакль пришли некие активисты, которые возможно приготовили различные провокации.
«Поэтому, если будут пускать тараканов на сцену или кричать «позор!» — не пугайтесь», — заявил художественный руководитель театра.
По данным журналистов РЕН ТВ, в ходе первого акта некоторые зрители махали руками, кричали и мешали остальным смотреть спектакль. В антракте к провокаторам» подошёл Богомолов и поблагодарил, поскольку, по его словам, своими выходками они повышают интерес к спектаклю, что в результате сказалось на количестве проданных билетов.
Радикалы в ответ обвинили режиссера в постановке безнравственного спектакля. Богомолов обратился к зрительному залу, спросив, что они поддерживают — мнение активистов или происходящее на сцене. Зрители бурными овациями выразили поддержку спектаклю.
Константин Богомолов, как ранее писал «Рамблер», заступил на должность худрука Театра на Малой Бронной 25 июня. До июля 2018 года он был помощником худрука МХТ имени Чехова. После смерти Олега Табакова новое руководство МХТ решило отказаться от услуг Богомолова.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Владимир Сорокин , Константин Богомолов , Олег Табаков , РЕН ТВ
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