Мужу Собчак попытались сорвать премьеру спектакля

В столичном Театре на Малой Бронной неизвестные активисты попытались сорвать спектакль «Норма» по роману писателя Владимира Сорокина сообщает РЕН ТВ. При этом худрук театра Константин Богомолов перед началом представления предупредил зрителей, что в зале присутствуют «провокаторы».

На записи, опубликованной на сайте телеканала, запечатлено обращение Богомолова к зрительному залу. Режиссёр подчеркнул, что на спектакль пришли некие активисты, которые возможно приготовили различные провокации.

«Поэтому, если будут пускать тараканов на сцену или кричать «позор!» — не пугайтесь», — заявил художественный руководитель театра.

По данным журналистов РЕН ТВ, в ходе первого акта некоторые зрители махали руками, кричали и мешали остальным смотреть спектакль. В антракте к провокаторам» подошёл Богомолов и поблагодарил, поскольку, по его словам, своими выходками они повышают интерес к спектаклю, что в результате сказалось на количестве проданных билетов.

Радикалы в ответ обвинили режиссера в постановке безнравственного спектакля. Богомолов обратился к зрительному залу, спросив, что они поддерживают — мнение активистов или происходящее на сцене. Зрители бурными овациями выразили поддержку спектаклю.