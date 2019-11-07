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1,8 миллиона: Малахов назвал самого дорогого гостя 

Рамблер 1 час назад
1,8 миллиона: Малахов назвал самого дорогого гостя
Фото: РИА Новости
Эммануил Виторган получил крупнейший гонорар за участие в ток-шоу Андрея Малахова. Об этом последний сам рассказал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».
Очередной эпизод шоу Ксении Собчак вышел накануне. Его героем стал коллега журналистки Андрей Малахов.
Среди прочего он рассказал о гонорарах, которые выплачивал знаменитостям за участие в своих телепрограммах. Крупнейший, 1,8 миллиона рублей, получил Эммануил Виторган за то, что дал первое после рождения дочери интервью в «Прямом эфире».
Также Малахов упомянул, что немало заплатил Сергею Звереву за его рассказы о сыне на шоу «Привет, Андрей!», а Диане Шурыгиной за первый из прославивших ее эфиров «Пусть говорят» — всего 10 тысяч рублей.
При этом телеведущий подчеркнул, что его, как человека старой школы, выворачивает наизнанку тот факт, что телевидение искушает простых людей деньгами. Сам он предпочитает соблазнять их тщеславием или обещанием помочь.
Наконец, Малахов высказал мнение, что практика платы знаменитостям за участие в ток-шоу началась не более пяти лет назад, а ныне «все это вышло уже из всех берегов».
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Сергей Зверев , Диана Шурыгина , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Эммануил Виторган
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