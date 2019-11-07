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Никита Пресняков перенес аномальный грипп 

Рамблер + ещё 1 24 минуты назад
Никита Пресняков перенес грипп, какого у него еще не было. Об этом он сам сообщил в инстаграме.
Пресняков — актер, музыкант, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, внук Аллы Пугачевой.
Утром он опубликовал селфи из одной из платных клиник в Москве и рассказал, что полторы недели назад его «хватанул» грипп, какого у него еще не было — температура его тела не опускалась ниже 39 градусов Цельсия на протяжении трех дней, а мышцы будто перестали работать.
«Я зубную пасту выдавливал двумя руками!» — признался он, назвал это жестью и поблагодарил своего врача за то, что поставил на ноги быстро.
В той же публикации Никита Пресняков анонсировал начало работы над вторым альбомом своей группы Multiverse и посоветовал подписчикам ждать сторис на эту тему.
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Кристина Орбакайте , Владимир Пресняков , Никита Пресняков , Алла Пугачева
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