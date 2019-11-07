Георгий Милляр: жизнь и смерть «всесоюзной Бабы-Яги»

Starhit опубликовал статью о Георгии Милляре , в которой рассказал о непростой жизни и творческом пути актера, запомнившегося зрителю как лучший исполнитель роли Бабы-Яги на экране, который под конец своей карьеры оказался совсем не интересен режиссерам.

Георгий Милляр родился в 1903 году семье французского инженера Франца де Милье и дочки иркутского золотопромышленника Елизаветы Журавлевой. Молодожёны поселились в Москве и совсем не бедствовали: жили в роскошной квартире, отдыхали на дачах в Подмосковье Геленджике , мальчика воспитывала гувернантка. В детстве, «заразившись» театром от тети-актрисы, маленький Георгий постоянно устраивал домашние представления.

Когда ему исполнилось три года, его отец умер. Положение семьи в обществе изменилось с приходом революции: квартиру и дачи отобрали, взамен предоставив комнату в коммуналке. Чтобы избавить себя от лишних вопросов, Георгий изменил фамилию на «Милляр».

Будущий актёр поселился с мамой в Геленджике, где окончил школу и устроился бутафором в театр. Заменив однажды в одном из спектаклей актрису в роли Золушки, Милляр решил продолжить карьеру артиста в Москве, где окончил Школу юниоров при Московском театре Революции и впоследствии стал полноправным членом труппы. В начале 40-х актёр ушёл в кинематограф.

Самыми запоминающимися ролями Милляра в кино стали сказочные персонажи в сказках Александра Роу . В «По щучьему велению» он сыграл царя Гороха, в «Василисе Прекрасной» впервые ставшей легендарной Бабу-Ягу. Образ ведьмы актёр тщательно прорабатывал.

«Обильный материал для Бабы-Яги мне дала соседка по коммуналке. Характер у нее был ужасный. Склочница, надо было обязательно кого-нибудь поссорить. А в Ялте я старушку увидел — коз пасла на Чайной горке. Старая-престарая гречанка, сгорбленная, нос крючком, недобрый взгляд, в руках короткая палочка», — цитирует издание слова артиста.

Ещё одна запоминающаяся роль — Кощея Бессмертного. Его Милляр впервые сыграл в сказке «Конец Кощея Бессмертного» после того, как переболел малярией и серьезно похудел. Потом были работы в ещё нескольких сказках, а также эпизоды в фильмах «Каказская пленница», «Баллада о Беринге и его друзьях», «Ка-ка-ду». Всего за свою карьеру актёр сыграл около 200 ролей, но с падением интереса к сказкам совсем перестал быть интересен режиссерам.

Друзья Милляра вспоминали, что он был непростым человеком, но неизменно скромным и застенчивым.

«Я думаю, он сам придумал эту масочку, которую носил все годы жизни. Он называл себя „Стариком Похабычем“, придумывал всякие фривольные стишки, отпускал дерзкие реплики. При этом он всегда оставался настоящим французом, де Милляром», — заявлял актёр Юрий Сорокин.

Скромность артиста иногда называли причиной, по которой почти всю жизнь он был неустроен в личной жизни. Ходили слухи, что артист пережил неудачу в своём первом романе и был так сильно ранен, что на долгие годы прекратил отношения с женщинами. Всего себя Милляр отдавал работе. При этом его коллеги неоднократно отмечали, что актёр страдал от алкогольной зависимости — не сильной, но позволяющей ему появляться на съёмках «под шофе». Якобы он мог пригубить и дешевого портвейна и даже тройного одеколона.

Долгое время Милляр жил с мамой, а женился в возрасте 65 лет на соседке по коммуналке Марье Васильевне. По словам друзей актера, это была самая милая в мире пара: он называл ее Манечой-лапочкой, а она заботилась о нем.

К 70 годам актеру выделили квартиру на окраине Москвы. В старости некогда популярный артист вынужден был есть чёрствый хлеб с ливерной колбасой. В 80 лет Милляр надеялся, что ещё сыграет много ролей в кино. В 85 его планировали пригласить в концертный зал «Россия» для встречи с поклонниками.

Специально для мероприятия артист нарисовал 850 картинок (по количеству зрителей) с изображением Бабы-Яги, которые он хотел раздать пришедшим на встречу детям. Однако организаторы отменили праздник и даже не сообщили об этом актеру.

«Зная ответственность Георгия Францевича, уверен, что он с раннего утра сидел застегнутый на все пуговицы. А ему даже не перезвонили», — отмечал Сорокин.

Георгий Милляр скончался тихо во сне 4 июня 1993 года. Незадолго до смерти он написал стихотворение, в котором выразил сожаление, что за всю жизнь ему так и не удалось сыграть драматическую роль.