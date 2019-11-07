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Малахов обиделся на Эрнста 

Рамблер + ещё 2 43 минуты назад
Малахов обиделся на Эрнста
Фото: РИА Новости
Андрей Малахов затаил обиду на Константина Эрнста. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Эрнст — генеральный директор Первого канала с 1999 года. Малахов работал на Первом с начала 1990-х, а в 2017-м перешел на канал «Россия».
Вчера вышел эпизод YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», героем которого стал Малахов. В ходе интервью он среди прочего рассказал, что ушел с Первого, потому что хотел заняться еще и продюсированием, но не мог делать это там, а на «России» мог.
Кроме того, Малахов рассказал, что, уходя с Первого, подарил Эрнсту книгу-раскладушку «Маленький принц» (тот их коллекционирует), а также написал ему объемное письмо. В нем журналист довел до сведения медиаменеджера, что думает о своем будущем и будущем телевидения.
В ходе того же интервью, как сообщал «Рамблер», Малахов заявил об обиде на Дмитрия Борисова, ставшего ведущим шоу «Пусть говорят» после его ухода оттуда. Журналист счел и считает до сих пор некрасивым то, что коллега не сообщил ему лично, что станет его преемником.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Андрей Малахов , Константин Эрнст
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