Малахов обиделся на Эрнста

Эрнст — генеральный директор Первого канала с 1999 года. Малахов работал на Первом с начала 1990-х, а в 2017-м перешел на канал «Россия».

Вчера вышел эпизод YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», героем которого стал Малахов. В ходе интервью он среди прочего рассказал, что ушел с Первого, потому что хотел заняться еще и продюсированием, но не мог делать это там, а на «России» мог.

Кроме того, Малахов рассказал, что, уходя с Первого, подарил Эрнсту книгу-раскладушку «Маленький принц» (тот их коллекционирует), а также написал ему объемное письмо. В нем журналист довел до сведения медиаменеджера, что думает о своем будущем и будущем телевидения.