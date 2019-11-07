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У принца Гарри может быть депрессия 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
СМИ заговорили о серьезной проблеме у принца Гарри
Фото: Reuters
Члены современных королевских семей казалось бы должны быть самыми беззаботными людьми на планете. Монархия давно формальность и красивая традиция, народ полностью содержит аристократов, но оказывается и короли тоже плачут.
По данным британский СМИ у принца Гарри может быть депрессия. Младший внук ее величества, по свидетельствам очевидцев, уже довольно длительное время подавлен и ничем не интересуется. Предположительно, причиной угнетенного состояния герцога могло стать интервью его жены, Меган Маркл, которая призналась, как тяжело ей жить вдали от близкий под пристальным вниманием таблоидов.
Королевский эксперт Анжела Левин, ссылаясь на источник во дворце, утверждает, что принц всерьез обеспокоен словами супруги и подумывает сложить с себя титул для того, чтобы уединиться со своей семьей в Штатах. Решение это не из легких, ведь в этом случае Гарри придется поменяться с Меган местами и оставить привычную жизнь и необходимость принятия решения отнимает у него все жизненные силы.
«Мне сообщили от инсайдера, что и королева, и принц Чарльз очень переживают за него. У Гарри вполне вероятно могла начаться депрессия», — приводит слова Левин Express.
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Теги:
Шоу-бизнес , принц Гарри , Чарльз Виндзор
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