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Мать Бритни Спирс сбила ребенка и не извинилась перед ним 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Мать Бритни Спирс сбила ребенка и не извинилась
Фото: globallookpress.com
Линн Спирс, мать американской поп-певицы Бритни Спирс, сбила ребенка на автомобиле, сообщила мама пострадавшего мальчика Ивонн Уинтерс в среду, 6 ноября.
По ее словам, инцидент произошел еще в 1975 году, когда Линн было 20 лет. Она ехала в школу за братом и не увидела, как на дорогу выскочил мальчик на велосипеде.
Поскольку дело признали несчастным случаем, полиция не расследовала дело. Но даже по прошествии лет виновница аварии отказывается принести извинения мальчику и его семье, рассказывает Уинтерс.
— Прошло уже лет 40, но она так и не связалась со мной, — сказала женщина в беседе с RadarOnline.
Ранее Бритни Спирс рассказала, по чьей вине попала в психбольницу.
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Теги:
Шоу-бизнес , Криминал , Бритни Спирс
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