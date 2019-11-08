Мать Бритни Спирс сбила ребенка и не извинилась перед ним

Линн Спирс, мать американской поп-певицы Бритни Спирс , сбила ребенка на автомобиле, сообщила мама пострадавшего мальчика Ивонн Уинтерс в среду, 6 ноября.

По ее словам, инцидент произошел еще в 1975 году, когда Линн было 20 лет. Она ехала в школу за братом и не увидела, как на дорогу выскочил мальчик на велосипеде.

Поскольку дело признали несчастным случаем, полиция не расследовала дело. Но даже по прошествии лет виновница аварии отказывается принести извинения мальчику и его семье, рассказывает Уинтерс.

— Прошло уже лет 40, но она так и не связалась со мной, — сказала женщина в беседе с RadarOnline.

Ранее Бритни Спирс рассказала, по чьей вине попала в психбольницу.