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Черная полоса: Савичева рассказала об отношениях с мужем 

Рамблер + ещё 6 39 минут назад
Черная полоса: Савичева рассказала об отношениях с мужем
Фото: globallookpress.com
Юлия Савичева, прежде чем выйти замуж за своего супруга музыканта Александра Аршинова, несколько раз с ним расставалась. Об этом сама певица призналась на своей странице в Instagram.
Артистка призналась, что о неурядицах в личной жизни ей проще всего говорить спустя какое-то время. По ее словам, настал тот момент, когда она может рассказать о расставаниях с мужем. Правый раз молодые люди прекратили отношения сразу после того, как Савичева «выпустилась» с «Фабрики звезд».
«Я уехала в тур с другими участниками, и мы почти не виделись. Тогда мне, 17-летней, казалось, что мир рухнул, он не звонил, не писал. И я решила, что всё, нет у нас любви», — написала певица (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Однако Аршинов появился в самый нужный момент, когда артистка «жёстко болела». Молодой человек приехал к возлюбленной в Петербург «с лилиями и какими-то шоколадками». Затем было расставание в 2012 году.
«Я проводила все свободное от концертов время на съемках, Аршинов пропадал на студии. Мы совсем перестали чувствовать друг друга. Я была буквально выжата эмоционально», — отметила артистка.
Пара поссорилась и Савичева уехала на съёмную квартиру. Спустя полгода в дверях снова появился будущий муж певицы.
«Хорошо помню, как он сказал: "Давай, собирай вещи, мы оба знаем, чем все это закончится". Так наша история стала песней», — резюмировала звезда.
В 2014 году Юлия Савичева и Александр Аршинов поженились. В 2017 году у них родилась дочь Анна.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Александр Аршинов , Юлия Савичева
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