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Черная полоса: Савичева несколько раз расставалась с будущим мужем 

Teleprogramma.pro + ещё 5 1 час назад
Черная полоса: Савичева рассказала об отношениях с мужем
Фото: globallookpress.com
Певица Юлия Савичева в Instagram рассказала о непростых периодах в отношениях со своим нынешним супругом музыкантом Александром Аршиновым. По слова звезды, о личном она может говорить только спустя какое-то время. С Аршиновым она в первый раз расстались после проекта «Фабрика звезд».
По словам Савичевой, она уехала в тур и с будущим мужем почти не виделась. Тогда ей, семнадцатилетней девчонке, казалось, что мир рухнул. Аршинов не звонил ей и не писал. В итоге переживания и многочисленные концерты отразились на здоровье Юлии Савичевой. Она сильно заболела. В один прекрасный день на пороге гостиницы в Санкт-Петербурге появился Аршинов с лилиями и шоколадками.
Впрочем, на этом испытания не закончились. В 2012 году Аршинов много времени проводил на студии. Как сказала Савичева, в тот период они совсем перестали чувствовать друг друга.
«Я была буквально выжата эмоционально, знаете, когда ты чувствуешь нескончаемую черную полосу, когда усталость перерастает в апатию, а здоровье — на пределе возможностей. В результате всего этого мы так поссорились, что я собрала вещи и уехала жить в съемную квартиру», — заявила звезда.
В течение полугода Савичева жила одна. Как сказала артистка, время было мрачное. В один прекрасный день она открыла дверь, а на пороге стоял Аршинов. Он сказал, что они оба знают, чем все это закончится. Савичевой он посоветовал, как можно скорее собирать вещи. В 2014 году Савичева и певец и музыкант Александр Аршинов сыграли свадьбу. Через три года летом 2017 Юлия Савичева впервые стала мамой. Она родила мужу дочь Анну.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Александр Аршинов , Юлия Савичева
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