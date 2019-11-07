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Отец рассказал о комплексах Децла 

Рамблер + ещё 19 14 минут назад
Отец рассказал о комплексах Децла
Фото: РИА Новости
Отец рэпера Александр Толмацкий заявил, что у Децла с детства был комплекс маленького роста и, чтобы от него избавиться, он отдал его в шоу-бизнес. Такое признание Толмацкий сделал в документальном фильме «С закрытыми окнами», выложенном на онлайн-платформе PREMIER.ONE.
В фильме приведены видеозаписи из семейного архива, а также воспоминания людей, знавших музыканта.
«У него всегда был комплекс маленького роста. Даже когда он учился в Швейцарии, ему какие-то таблетки выписывали», — рассказал отец музыканта Александр Толмацкий.
По его словам, именно из-за этого он решил, что сыну стоит пойти в шоу-бизнес и обратился к создателю Центра хип-хоп культуры Владу Валову.
«Влад, вот такая история. Мне нужно ребенку уничтожить комплекс маленького роста. Давай я помогу тебе с хип-хоп историей, а ты поможешь мне уничтожить комплекс маленького роста у моего ребенка», — рассказал он.
В свою очередь мать Децла Ирина Толмацкая заявила, что никогда у сына не было такого комплекса, но, скорее всего он был у ее бывшего мужа. По ее словам, она не хотела видеть Кирилла музыкантом, а надеялась, что он станет дипломатом.
«Рамблер» писал, что Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля 2019 года на 36-м году жизни. После смерти Децла его вдова Юлия поссорилась с его родителями. При этом Александр Толмацкий разместил в Интернете свидетельство о рождении внука, в котором стоит прочерк в графе отец.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Кирилл Толмацкий
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