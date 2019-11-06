Цыганов и Снигирь тайно поженились

По информации издания, тайная церемония прошла около месяца назад. О ней знали только близкие друзья пары.

На обручальное кольцо Евгения Цыганова обратил внимание режиссер Федор Бондарчук на съемках программы «Кино в деталях».

«Меня раздражает, что ты также одет, как и я. И, потом, у тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя — потому что чуть пораньше», — заявил Бондарчук.

Однако Цыганов разговаривать на тему личной жизни отказался.

«Не могу ничего сказать», — ответил он.