Цыганов и Снигирь тайно поженились 

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь поженились, утверждает «7 Дней».
По информации издания, тайная церемония прошла около месяца назад. О ней знали только близкие друзья пары.
На обручальное кольцо Евгения Цыганова обратил внимание режиссер Федор Бондарчук на съемках программы «Кино в деталях».
«Меня раздражает, что ты также одет, как и я. И, потом, у тебя такое же кольцо, как у меня. Или уже у меня такое же кольцо, как у тебя — потому что чуть пораньше», — заявил Бондарчук.
Однако Цыганов разговаривать на тему личной жизни отказался.
«Не могу ничего сказать», — ответил он.
Напомним, Цыганов и Снигирь вместе около четырех лет. Они воспитывают общего сына Федора. Также у актера есть семеро детей от предыдущих отношений с актрисой Ириной Леоновой.