Малахов затаил обиду на ведущего «Пусть говорят»

По словам Малахова, они с Дмитрием Борисовым хорошо общались, он воспринимал коллегу, как «младшего брата» на канале и его обидело не то, что тот заменил его в программе, а то, что он об этом «даже не сказал».

«Я узнал об этом практически из эфира. (…) Я даже перестал ходить в спортзал в Ritz, куда он записался по моему примеру. Все наше общение в последнее время свелось к двум случайным встречам», — рассказал телеведущий.

Он отметил, что последний разговор с Борисовым у него состоялся в аэропорту Нью-Йорка, где они вместе ждали рейс.

«Мы поболтали, потому что странно сидеть так близко и не разговаривать. Было очень смешно, когда какая-то женщина попросила с нами обоими сфотографироваться», — отметил Андрей Малахов.

Он также высказал мнение, что Дмитрий Борисов скучает по выпускам новостей, которые вел ранее.

«Рамблер» писал, что Андрей Малахов ушел с «Первого канала» в 2017 году. Шоу «Пусть говорят» было доверено Дмитрию Борисову, который с 2011 по 2017 годы вел информационную программу «Время», а также «Вечерние новости».