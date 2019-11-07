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Малахов затаил обиду на ведущего «Пусть говорят» 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Малахов затаил обиду на ведущего «Пусть говорят»
Фото: КАДРЫ ПРОГРАММ "ПУСТЬ ГОВОРЯТ", "ПРЯМОЙ ЭФИР"
Телеведущий Андрей Малахов заявил в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», что его обидело молчание Дмитрия Борисова, даже не намекнувшего, что он стал новым ведущим «Пусть говорят».
По словам Малахова, они с Дмитрием Борисовым хорошо общались, он воспринимал коллегу, как «младшего брата» на канале и его обидело не то, что тот заменил его в программе, а то, что он об этом «даже не сказал».
«Я узнал об этом практически из эфира. (…) Я даже перестал ходить в спортзал в Ritz, куда он записался по моему примеру. Все наше общение в последнее время свелось к двум случайным встречам», — рассказал телеведущий.
Он отметил, что последний разговор с Борисовым у него состоялся в аэропорту Нью-Йорка, где они вместе ждали рейс.
«Мы поболтали, потому что странно сидеть так близко и не разговаривать. Было очень смешно, когда какая-то женщина попросила с нами обоими сфотографироваться», — отметил Андрей Малахов.
Он также высказал мнение, что Дмитрий Борисов скучает по выпускам новостей, которые вел ранее.
«Рамблер» писал, что Андрей Малахов ушел с «Первого канала» в 2017 году. Шоу «Пусть говорят» было доверено Дмитрию Борисову, который с 2011 по 2017 годы вел информационную программу «Время», а также «Вечерние новости».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Андрей Малахов
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