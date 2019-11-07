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Из друзей во враги: Малахов до сих пор не простил Борисова 

Teleprogramma.pro + ещё 2 28 минут назад
Малахов не смог простить Борисова
Фото: КАДРЫ ПРОГРАММ "ПУСТЬ ГОВОРЯТ", "ПРЯМОЙ ЭФИР"
Андрей Малахов до сих пор не может простить Дмитрия Борисова за то, что он некрасиво сменил его в качестве рулевого программы «Пусть говорят». По словам ведущего телеканала «Россия 1», они когда-то прекрасно ладили и Малахов спокойно бы отреагировал на известие о своем преемнике. Но Борисов до самого последнего момента хранил молчание.
«Я узнал об этом из эфира. Я даже перестал ходить в спортзал в Ritz, куда он записался по моему примеру. Все наше общение в последнее время свелось к двум случайным встречам. Первый раз мы увиделись на Масленицу и второй раз — в аэропорту Нью-Йорка. Мы поболтали, потому что странно сидеть так близко и не разговаривать. Было очень смешно, когда какая-то женщина попросила с нами обоими сфотографироваться. Это просто мегаэксклюзивная съемка», — рассказал Малахов на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».
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Теги:
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов , Андрей Малахов
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