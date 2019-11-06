Волочкова сыграет хозяйку борделя 

Шоумен Стас Барецкий настаивает, что Анастасия Волочкова готовится к пробам на роль владелицы борделя в фильме «Брат-3», сообщает издание Teleprogramma.
В марте танцовщица опровергала информацию о своём участии в продолжении дилогии. По словам Барецкого, съёмки картины уже начались, несколько сцен готовы. Шоумен уверяет, что в «Брате-3» зрители смогут увидеть Бари Алибасова, Лолиту Милявскую, Никиту Джигурду и других. На роль владелицы борделя якобы готова пробоваться Анастасия Волочкова.
В марте, как ранее писал «Рамблер», Барецкий уже «утверждал» балерину именно на роль сутенерши, и танцовщица якобы согласилась. Артистка, по словам шоумена, даже выдвигала ему требование «выглядеть на экране красиво». Однако позже Волочкова уличила Барецкого во лжи и заявила, что никакого согласия на съёмки она не давала. Станислав Барецкий заявил о намерении снять продолжение «Брата» в феврале 2019 года. В главных ролях шоумен планировал задействовать блогера Кирилла «Руки-базуки» Терёшина, недавно вышедшего из тюрьмы экс-бойца ММА Вячеслава Дацика, а также актёра Никиту Джигурду. При этом музыкант отмечал, что ему не потребуется выкупать авторские права.
Саундтрек к ленте должен был написать лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Также Барецкий якобы обратился с просьбой о музыкальном сотрудничестве к фронтмену ДДТ Юрию Шевчуку. Против съёмок продолжения выступили режиссёр Сергей Бодров-старший и продюсер фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергей Сельянов. Последний назвал инициативу Барецкого «бессовестным способом напомнить о себе».