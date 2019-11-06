Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алсу заявила о 20-летней связи с Малаховым 

Рамблер 1 час назад
Алсу заявила о 20-летней связи с Малаховым
Фото: РИА Новости
Алсу дала первое в жизни интервью Андрею Малахову 20 лет назад. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Вчера певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с Малаховым: она сама — в платье с открытыми плечами и с ярким макияжем, журналист — в смокинге.
В подписи к снимку Алсу объяснила, что встретила телеведущего на мероприятии у друзей, а пока писала эти слова в инстаграме, вспомнила, что именно Малахову в «далеком» 1999-м дала первое в своей жизни интервью.
«Время, остановись!» — добавила она.
Андрей Малахов, в свою очередь, не постил в инстаграме снимков с того же мероприятия. Последнюю публикацию там он сделал в конце октября. Она представляет собой анонс эпизода шоу «Привет, Андрей!», в ходе которого Игорь Николаев и Игорь Скляр «перенесли» зрителей на 30 лет назад — в день премьеры песни «Комарово».
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Игорь Скляр , Андрей Малахов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мини-СССР»: куда уходит Белоруссия
«Мини-СССР»: куда уходит Белоруссия 13
На Украине увидели угрозу в «Смешариках»
На Украине увидели угрозу в «Смешариках» 58
Украинская националистка рассказала, «как победить Россию»
Украинская националистка рассказала, «как победить Россию» 744
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день 59
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль 24
Видео
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
02:13
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
Шоу-бизнес
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
00:48
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
Армия
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
00:30
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
СНГ Происшествия
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
00:58
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
В мире
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
01:16
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение