Алсу заявила о 20-летней связи с Малаховым 

Алсу дала первое в жизни интервью Андрею Малахову 20 лет назад. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Вчера певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с Малаховым: она сама — в платье с открытыми плечами и с ярким макияжем, журналист — в смокинге.
В подписи к снимку Алсу объяснила, что встретила телеведущего на мероприятии у друзей, а пока писала эти слова в инстаграме, вспомнила, что именно Малахову в «далеком» 1999-м дала первое в своей жизни интервью.
«Время, остановись!» — добавила она.
Андрей Малахов, в свою очередь, не постил в инстаграме снимков с того же мероприятия. Последнюю публикацию там он сделал в конце октября. Она представляет собой анонс эпизода шоу «Привет, Андрей!», в ходе которого Игорь Николаев и Игорь Скляр «перенесли» зрителей на 30 лет назад — в день премьеры песни «Комарово».