Алсу заявила о 20-летней связи с Малаховым

Алсу дала первое в жизни интервью Андрею Малахову 20 лет назад. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Вчера певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена рядом с Малаховым: она сама — в платье с открытыми плечами и с ярким макияжем, журналист — в смокинге.

В подписи к снимку Алсу объяснила, что встретила телеведущего на мероприятии у друзей, а пока писала эти слова в инстаграме, вспомнила, что именно Малахову в «далеком» 1999-м дала первое в своей жизни интервью.

«Время, остановись!» — добавила она.