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«Я пытался позвонить ей»: Малахов рассказал о конфликте с Пугачевой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Малахов о конфликте с Пугачевой: я пытался позвонить ей
Фото: globallookpress.com
Подробности раздора стали известны в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак»
Ксения Собчак в своем шоу сравнила Андрея Малахова с Максимом Галкиным. Светская львица заявила, что они очень похожи: мужчины выбрали в жены влиятельных дам, их личную жизнь часто обсуждают и так далее. Ведущая удивилась, что при этом сходстве между Малаховым и четой Галкина с Пугачевой существует затяжной конфликт. «Что произошло?», — спросила она.
Напомним о сути ссоры. Примадонна устала от публикаций журнала «СтарХит», где Малахов является главным редактором, считая некоторые из них неэтичными. Муж Аллы Борисовны поддержал ее, зарядив в своем блоге целую серию сатирических постов в адрес Малахова.
По словам звездного журналиста, он, хоть и является руководителем издания, не читает абсолютно все публикации, поскольку сильно занят на ТВ. Из-за этого время от времени на сайте журнала появляются обидные для звезд статьи.
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр
«В лучшем случае, я пишу либо разворот, либо колонку для номера. Все! А все думают, что это я все решаю, диктую и пытаюсь кого-то с кем-то рассорить. Люди думают, что Малахов обиделся на Галкина, потому что он занял его место в программе «Сегодня вечером»», — сказал телеведущий.
Пугачева в какой-то момент даже позвонила Малахову и накричала на него за бесконечные публикации о недвижимости ее семьи. Позже Андрей пытался примириться с Примадонной на Прощенное Воскресенье, но та не взяла трубку.
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Комментарии4 
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Максим Галкин , StarHit
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