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Малахов о конфликте с Пугачевой: я пытался позвонить ей 

Рамблер 14 минут назад
Малахов о конфликте с Пугачевой: я пытался позвонить ей
Фото: Instagram
Телеведущий Андрей Малахов в интервью Ксении Собчак рассказал о ссоре с Максимом Галкиным.
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Собчак поинтересовалась у Малахова, что послужило причиной взаимных выпадов двух телеведущих, когда у них столько общего: влиятельные жены и большой интерес публики к их личной жизни.
Малахов ответил, что истинная причина кроется в недовольстве Аллы Пугачевой публикациями о ней и Галкине в журнале StarHit, главным редактором которого является Малахов.
Телеведущий рассказал, как однажды Пугачева позвонила ему, отчитала за публикации на сайте журнала и бросила трубку. По его словам, после этого и появились язвительные комментарии Галкина в его адрес.
Последней каплей в их отношениях стала статья о недвижимости на Кипре, которую якобы собираются приобрести Пугачева и Галкин, чтобы стать гражданами Евросоюза.
По словам Малахова, он не имеет отношения к этим публикациям и не читает материалы сайта, поскольку очень занят на телевидении.
«В лучшем случае, я пишу либо разворот, либо колонку для номера. Все! А все думают, что это я все решаю, диктую и пытаюсь кого-то с кем-то рассорить. Люди думают, что Малахов обиделся на Галкина, потому что он занял его место в программе «Сегодня вечером», — посетовал телеведущий.
Он рассказал, что пытался пойти на примирение с Пугачевой, весь день звонил ей в прощеное воскресенье, но она не взяла трубку.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Максим Галкин , Алла Пугачева , ЕС , StarHit
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