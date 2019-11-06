Малахов о конфликте с Пугачевой: я пытался позвонить ей

Собчак поинтересовалась у Малахова, что послужило причиной взаимных выпадов двух телеведущих, когда у них столько общего: влиятельные жены и большой интерес публики к их личной жизни.

Малахов ответил, что истинная причина кроется в недовольстве Аллы Пугачевой публикациями о ней и Галкине в журнале StarHit, главным редактором которого является Малахов.

Телеведущий рассказал, как однажды Пугачева позвонила ему, отчитала за публикации на сайте журнала и бросила трубку. По его словам, после этого и появились язвительные комментарии Галкина в его адрес.

Последней каплей в их отношениях стала статья о недвижимости на Кипре, которую якобы собираются приобрести Пугачева и Галкин, чтобы стать гражданами Евросоюза

По словам Малахова, он не имеет отношения к этим публикациям и не читает материалы сайта, поскольку очень занят на телевидении.

«В лучшем случае, я пишу либо разворот, либо колонку для номера. Все! А все думают, что это я все решаю, диктую и пытаюсь кого-то с кем-то рассорить. Люди думают, что Малахов обиделся на Галкина, потому что он занял его место в программе «Сегодня вечером», — посетовал телеведущий.

Он рассказал, что пытался пойти на примирение с Пугачевой, весь день звонил ей в прощеное воскресенье, но она не взяла трубку.