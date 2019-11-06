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Свобода по полной: Серябкина разгуливала с поклонником после ухода от Фадеева 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Свобода по полной: Серябкину заметили с поклонником
Фото: Инстаграм
Несколько дней назад продюсер Максим Фадеев, перенесший инфаркт, объявил о роспуске своего лейбла и передаче всех прав на песни артистам. Несмотря на громкую новость, его самая известная «подопечная» Ольга Серябкина пока не давала конкретных комментариев на эту тему. Однако она продолжает выступать.
Издание «Комсомольская правда» публикует фото одного из своих подписчиков, на котором Серябкину запечатлели гуляющей с незнакомцем. Как сообщил читатель, пара прибыла в центр Москвы на одной машине и отправилась в ресторан.
При этом никто из подписчиков не смог идентифицировать мужчину. Да и сама Ольга постаралась сделать так, чтобы ее трудно было узнать. Как высказались инсайдеры, обручальное кольцо на пальце певицы ей подарил именно этот молодой человек.
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Теги:
Шоу-бизнес , Борис Кудрявов , Максим Фадеев , Ольга Серябкина
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