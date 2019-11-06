Свобода по полной: Серябкину заметили с поклонником

Свобода по полной: Серябкина разгуливала с поклонником после ухода от Фадеева

Несколько дней назад продюсер Максим Фадеев , перенесший инфаркт, объявил о роспуске своего лейбла и передаче всех прав на песни артистам. Несмотря на громкую новость, его самая известная «подопечная» Ольга Серябкина пока не давала конкретных комментариев на эту тему. Однако она продолжает выступать.

View this post on Instagram A post shared by Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp) on Nov 6, 2019 at 12:04am PST Издание «Комсомольская правда» публикует фото одного из своих подписчиков, на котором Серябкину запечатлели гуляющей с незнакомцем. Как сообщил читатель, пара прибыла в центр Москвы на одной машине и отправилась в ресторан.

При этом никто из подписчиков не смог идентифицировать мужчину. Да и сама Ольга постаралась сделать так, чтобы ее трудно было узнать. Как высказались инсайдеры, обручальное кольцо на пальце певицы ей подарил именно этот молодой человек.