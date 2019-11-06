Серябкину засняли с женихом

Близкий друг подарил Ольге Серябкиной обручальное кольцо, рассказал «Комсомольской правде» собеседник в ее окружении.

Не так давно, как сообщал «Рамблер», на безымянном пальце правой руки Серябкиной было замечено кольцо. Собеседник «Комсомольской правды» назвал его обручальным и подарком близкого друга певицы. Недавно подписчик прислал изданию снимки, на которых Серябкина запечатлена с неким молодым человеком на Болотной набережной в Москве. На фото певица узнаваема, хотя на ее голове кепка, а ее спутник нет, возможно, потому, что не знаменит, а возможно, потому, что на его голове капюшон.

Тем временем собеседник «Комсомолки» в окружении певицы его узнал. По его словам, именно этот молодой человек подарил Серябкиной кольцо. Сама певица отказалась комментировать изданию свою личную жизнь.