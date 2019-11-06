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Серябкину засняли с женихом 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Серябкину засняли с женихом
Фото: Инстаграм
Близкий друг подарил Ольге Серябкиной обручальное кольцо, рассказал «Комсомольской правде» собеседник в ее окружении.
Не так давно, как сообщал «Рамблер», на безымянном пальце правой руки Серябкиной было замечено кольцо. Собеседник «Комсомольской правды» назвал его обручальным и подарком близкого друга певицы. Недавно подписчик прислал изданию снимки, на которых Серябкина запечатлена с неким молодым человеком на Болотной набережной в Москве. На фото певица узнаваема, хотя на ее голове кепка, а ее спутник нет, возможно, потому, что не знаменит, а возможно, потому, что на его голове капюшон.
Тем временем собеседник «Комсомолки» в окружении певицы его узнал. По его словам, именно этот молодой человек подарил Серябкиной кольцо. Сама певица отказалась комментировать изданию свою личную жизнь.
В конце октября Ольга Серябкина перестала быть подписанткой лейбла Максима Фадеева Malfa. Тот уволил их всех, отдав артистам в безвозмездное пользование весь контент — музыку, тексты и так далее.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Ольга Серябкина , Комсомольская правда
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