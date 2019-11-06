Навка поможет Заворотнюк 

Фигуристка Татьяна Навка направит средства от ледового шоу «Руслан и Людмила» на лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Life.ru.
Навка заявила, что деньги, заработанные компанией «Навка Шоу» от показа «Руслана и Людмилы» 10 ноября, будут переданы семье исполнителя роли Руслана Петра Чернышева — мужа Анастасии Заворотнюк.
«Анастасия находится в борьбе с болезнью, она борется, она умничка, она молодец. Мы надеемся, что поможем. Я рада, что все ребята поддержали эту инициативу», — сказала Навка.
По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске.
Предположительно, болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которую они обе проходили при подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).