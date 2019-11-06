Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Навка поможет Заворотнюк 

Рамблер 8 минут назад
Фигуристка Татьяна Навка направит средства от ледового шоу «Руслан и Людмила» на лечение актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Life.ru.
Муж Заворотнюк появился на публике
Навка заявила, что деньги, заработанные компанией «Навка Шоу» от показа «Руслана и Людмилы» 10 ноября, будут переданы семье исполнителя роли Руслана Петра Чернышева — мужа Анастасии Заворотнюк.
«Анастасия находится в борьбе с болезнью, она борется, она умничка, она молодец. Мы надеемся, что поможем. Я рада, что все ребята поддержали эту инициативу», — сказала Навка.
По информации СМИ, у актрисы Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — опухоль мозга, от которой несколько лет назад умерла певица Жанна Фриске.
Предположительно, болезнь могла спровоцировать гормональная терапия, которую они обе проходили при подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Татьяна Навка , Петр Чернышев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день 48
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль
У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль 20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида» 419
Малахов о конфликте с Пугачевой: я пытался позвонить ей
Малахов о конфликте с Пугачевой: я пытался позвонить ей 4
Женщину насмерть засыпало семечками
Женщину насмерть засыпало семечками 3
Видео
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
01:18
Конфликт во МХАТе: похлопывал меня по щеке, как проститутку
Происшествия Другое
Навка поможет Заворотнюк
00:30
Навка поможет Заворотнюк
Шоу-бизнес
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
00:20
Россия завладела противоракетой израильской «Пращи Давида»
Оружие Армия
О каком уникальном оружии говорил Путин
О каком уникальном оружии говорил Путин
Армия Оружие
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
01:28
Кипр отберет у россиян «золотые паспорта»
В мире
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
02:13
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
Шоу-бизнес
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
00:48
Запад призвали «дать отпор» России в Арктике
Армия
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
00:30
Названы причины боя на границе Узбекистана и Таджикистана
СНГ Происшествия
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
00:58
Пока вы не уснули: В России одобрен сокращенный рабочий день
В мире
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
01:16
Минобороны сделало заявление о бойне в Забайкалье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение