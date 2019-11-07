Порноактриса обвинила Титомира в избиении

Богдан Титомир избил порноактрису Ангелину Дорошенкову, заявила «Суперу» она сама.
Титомир — популярный некогда певец. Дорошенкова — порноактриса, более известная под псевдонимом Элли Брилсен. Недавно они встретились на вечеринке у общих друзей.
Дорошенкова поздоровалась с Титомиром, а тот стал тянуть к ее себе. Девушка вырвалась, запретила музыканту вести себя с ней подобным образом, а тот начал кричать о профессии Дорошенковой и оскорблять ее внешность.
Актриса послала его за это и ушла в другую комнату. Титомир последовал за ней и напал — несколько раз сильно ударил по голове, в том числе по лицу, а также ногой в живот.
«В полицию я не обращалась», — отметила Дорошенкова.
По словам девушки, ее и Титомира общие друзья поговорили с певцом о произошедшем, а ей рассказали, что это нормальное для него поведение. Сам музыкант, в свою очередь, от комментариев отказался, сославшись на занятость.