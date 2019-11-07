Порноактриса обвинила Титомира в избиении

«В полицию не обращалась»: Титомира обвинили в избиении

Титомир — популярный некогда певец. Дорошенкова — порноактриса, более известная под псевдонимом Элли Брилсен. Недавно они встретились на вечеринке у общих друзей.

Дорошенкова поздоровалась с Титомиром, а тот стал тянуть к ее себе. Девушка вырвалась, запретила музыканту вести себя с ней подобным образом, а тот начал кричать о профессии Дорошенковой и оскорблять ее внешность.

Актриса послала его за это и ушла в другую комнату. Титомир последовал за ней и напал — несколько раз сильно ударил по голове, в том числе по лицу, а также ногой в живот.

«В полицию я не обращалась», — отметила Дорошенкова.

По словам девушки, ее и Титомира общие друзья поговорили с певцом о произошедшем, а ей рассказали, что это нормальное для него поведение. Сам музыкант, в свою очередь, от комментариев отказался, сославшись на занятость.