«Ударил ногой в живот»: порноактриса обвинила Титомира в избиении

«Он ударил меня ногой в живот»: порноактриса обвинила Богдана Титомира в избиении

В нашу эпоху толерантности и феминизма появилась жуткая новость из мира шоу-бизнеса — Богдан Титомир на людях оскорбил девушку, а после еще и избил ее! По словам Ангелины Дорошенковой, более известной публике под псевдонимом Ally Breelsen, на одной из вечеринок на нее напал не кто иной, как сам Богдан Титомир. Стоит отметить, что Ангелина отнюдь не простая девушка с улицы, она построила успешную карьеру порноактрисы, а также постоянно появляется на конкурсах по стендапу. В своем личном аккаунте Instagram Ангелина молит своих поклонников о помощи и рассказывает, что после случившегося у нее очень сильный шок, а душевная травма, возможно, останется на всю жизнь.

В сторис актриса рассказала, как все было. По ее словам, Титомир бил девушку, ударил ногой в живот. Но Ally Breelsen также отметила, что снять побои для заведения уголовного дела не получится, так как били ее… диванной подушкой. Девушка сообщила, что ее друзья просили не рассказывать об этой ситуации, но она просто не могла спустить все на тормозах.

Нам удалось дозвониться до Богдана Титомира и получить его комментарий по этому жуткому случаю:

«Кто это такая? Я не знаю, кто это, что вы от меня хотите?! Я не в курсе, о чем вы. Я не в Москве, это какой-то бред. Наверное, она спутала меня с кем-то. Вообще не в курсе. Всего доброго!» — вот так ответил певец на вопросы официального представителя портала Teleprogramma.pro.

Также мы связались с Ильей Анищенко , экспертом по лжи и языку жестов, консультантом силовых ведомств и телеведущим. Он высказал свою точку зрения на этот конфликт: