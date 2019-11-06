Глава МИД Латвии напомнил Тимати о санкциях

Министр иностранных дел Латвии Сандис Гиргенс попросил рэпера Тимати уважать страну. Он напомнил, что в государстве существуют санкции за пропаганду агрессии российских властей.

Он рассказал, что старается отделять культуру от политики, если артист не выражает реальную ненависть или не ставит под сомнение суверенитет государства и демократию, передаёт argumenti.ru.

Люди хотят наслаждаться просто культурой без скрытых сигналов, — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что соседние государств должны создавать здоровые двухсторонние отношения через демократические процессы.

Ранее News.ru сообщал, что Тимати анонсировал открытие собственного фитнес-клуба в Москве. Находиться спортивный центр будет в одной из башен «Москва-Сити» и примет первых посетителей уже в декабре.