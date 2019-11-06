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Глава МИД Латвии напомнил Тимати о санкциях 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Глава МИД Латвии напомнил Тимати о санкциях
Фото: News.ru
Министр иностранных дел Латвии Сандис Гиргенс попросил рэпера Тимати уважать страну. Он напомнил, что в государстве существуют санкции за пропаганду агрессии российских властей.
Он рассказал, что старается отделять культуру от политики, если артист не выражает реальную ненависть или не ставит под сомнение суверенитет государства и демократию, передаёт argumenti.ru.
Люди хотят наслаждаться просто культурой без скрытых сигналов, — подчеркнул он.
Дипломат добавил, что соседние государств должны создавать здоровые двухсторонние отношения через демократические процессы.
Ранее News.ru сообщал, что Тимати анонсировал открытие собственного фитнес-клуба в Москве. Находиться спортивный центр будет в одной из башен «Москва-Сити» и примет первых посетителей уже в декабре.
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Теги:
Шоу-бизнес , Тимати , МИД , газета "Аргументы недели" , Латвия
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