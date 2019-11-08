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Суд отказался разводить Лолиту с мужем 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Фото: РИА Новости
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
По словам адвоката артистки Сергея Жорина, это обстоятельство связано с тем, что Лолита подала встречный иск о признании брака фиктивным, поскольку заподозрила мужа в том, что он изначально женился на ней с корыстной целью. В результате мировой суд объединил два иска в одно делопроизводство и направил в Басманный суд.
По данным издания Teleprogramma, решением исполнительного органа остался крайне недоволен Дмитрий Иванов, который на встрече с прессой обвинил СМИ в том, что из-за огласки брак не признают расторгнутым.
В июне, как ранее сообщал «Рамблер», Лолита Милявская сообщила, что расстается с супругом Дмитрием Ивановым, с которым прожила вместе 9 лет. Певица отметила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения». Медийное пространство также подогрели слухи о том, что Иванов на протяжении последнего года крутил роман с директором косметологической клиники Ольгой Кулиевой. Якобы мужчина даже дарил любовнице подарки на деньги своей супруги.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , РЕН ТВ
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