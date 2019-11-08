Суд отказался разводить Лолиту с мужем

Дмитрию Иванову, Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.

По словам адвоката артистки Сергея Жорина, это обстоятельство связано с тем, что Лолита подала встречный иск о признании брака фиктивным, поскольку заподозрила мужа в том, что он изначально женился на ней с корыстной целью. В результате мировой суд объединил два иска в одно делопроизводство и направил в Басманный суд.

По данным издания Teleprogramma , решением исполнительного органа остался крайне недоволен Дмитрий Иванов, который на встрече с прессой обвинил СМИ в том, что из-за огласки брак не признают расторгнутым.

В июне, как ранее сообщал «Рамблер», Лолита Милявская сообщила, что расстается с супругом Дмитрием Ивановым, с которым прожила вместе 9 лет. Певица отметила, что решение было принято обоюдно, поскольку они не хотят «превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения». Медийное пространство также подогрели слухи о том, что Иванов на протяжении последнего года крутил роман с директором косметологической клиники Ольгой Кулиевой. Якобы мужчина даже дарил любовнице подарки на деньги своей супруги.