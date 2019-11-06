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Адвокат Лолиты Милявской представит суду доказательства измен её мужа 

News.ru 1 час назад
Лолита докажет факт измены мужа
Фото: РИА Новости
Адвокат Сергей Жорин, защищающий интересы российской певицы Лолиты Милявской, заявил о планах представить в суду доказательства измен мужа артистки Дмитрия Иванова.
По словам Жорина, Иванов и его предполагаемая любовница косметолог Ольга Кулиева расходятся в показаниях, отрицая свой роман.
Послушайте их, они же путаются в «показаниях»: он говорит, что познакомился с Кулиевой недавно, она же проговорилась, что дружат давно, родом из одного города, — заявил адвокат.
Ранее News.ru писал, что Лолита Милявская озвучила подробности брачного договора, который она заключила со своим мужем Дмитрием Ивановым. По её словам, она лично настояла на контракте после неудачного опыта, когда потеряла приличную сумму денег после развода. Певица отметила, что согласно договору, каждый вернётся к тому, что у него было до брака. При этом подарки, которые супруги сделали во время совместного проживания, останутся у тех, кому они были предназначены.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов , Сергей Жорин
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