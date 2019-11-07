Маркл отказалась рожать второго ребенка в Лондоне

Всем смертям назло: Маркл серьезно настроена рожать второго наследника в США

Источники, близкие к Меган Маркл заявили, что она больше не собирается проходить через те же испытания, которые выпали на ее долю во время первой беременности. По их словам, она чувствовала себя «одинокой» и «полностью изолированной», когда ждала Арчи.

Теперь же герцогиня Сассекская повторение подобного не желает и уедет в Лос-Анджелес, где у нее живет семья и друзья. По сообщениям некоторых таблоидов, Меган и Гарри уже подумывают о втором малыше.

«Меган уже сказала друзьям, что собирается рожать второго малыша в Лос-Анджелесе, где родилась и росла сама», — заявил инсайдер.

«Второго ребенка она хочет вынашивать там, где ее любят. Ей все равно, что она нарушит традиции — Меган собирается поступить по-своему всем смертям назло», — добавил источник.

За подобное решение Маркл «по головке» точно не погладят. То, что она не захотела показывать Арчи на ступеньках роддома уже вызвало ропот, а когда еще и крестины были проведены за закрытыми дверями, то тут уж буря разразилась не шуточная.

Однако новое решение грозит, по всей видимости, вызвать настоящий цунами, пишет Express.