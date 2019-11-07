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Всем смертям назло: Маркл серьезно настроена рожать второго наследника в США 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Маркл отказалась рожать второго ребенка в Лондоне
Фото: ALPR/ADMEDIA
Источники, близкие к Меган Маркл заявили, что она больше не собирается проходить через те же испытания, которые выпали на ее долю во время первой беременности. По их словам, она чувствовала себя «одинокой» и «полностью изолированной», когда ждала Арчи.
Теперь же герцогиня Сассекская повторение подобного не желает и уедет в Лос-Анджелес, где у нее живет семья и друзья. По сообщениям некоторых таблоидов, Меган и Гарри уже подумывают о втором малыше.
«Меган уже сказала друзьям, что собирается рожать второго малыша в Лос-Анджелесе, где родилась и росла сама», — заявил инсайдер.
«Второго ребенка она хочет вынашивать там, где ее любят. Ей все равно, что она нарушит традиции — Меган собирается поступить по-своему всем смертям назло», — добавил источник.
За подобное решение Маркл «по головке» точно не погладят. То, что она не захотела показывать Арчи на ступеньках роддома уже вызвало ропот, а когда еще и крестины были проведены за закрытыми дверями, то тут уж буря разразилась не шуточная.
Однако новое решение грозит, по всей видимости, вызвать настоящий цунами, пишет Express.
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Теги:
Шоу-бизнес
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