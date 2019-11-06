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«Поскользнулся»: Малахов прокомментировал скандальное шоу про содержанок 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
«Поскользнулся»: Малахов высказался о скандальном шоу
Фото: РИА Новости
Малахов на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» прокомментировал свое скандальное шоу про содержанок «Прямой эфир». Напомним, сразу несколько звезд ополчились на телеведущего за то, что он поставил их в одном ряду с женщинами, чье поведение редко поддерживает общество.
Среди обидевшихся оказались Мария Шукшина, Анастасия Решетова, Наталья Рудова, Ольга Серябкина. Последние две артистки, по словам Собчак, собрались подавать на Малахова в суд.
«Что это было?», — спросила Ксения своего приятеля.
«Поскользнулся на ровном месте», — ответил Малахов.
Он заверил, что никаких дурных подтекстов не вкладывал в своей программе, когда говорил про них. Якобы ведущий просто хотел рассказать, что даже таким знаменитостям поступают непристойные предложения, а они их игнорируют.
Особенно не ожидал Андрей негативной реакции от Рудовой, с которой был в приятельских отношениях.
«Если бы ей это было нужно, она давно была бы счастливо замужем и жила бы где-нибудь на Рублевке», — сказал он.
По словам Малахова, он даже извиниться перед ней не может, потому что «заблокирован везде, где только можно». А вот у Серябкиной он попросил прощения через эфир YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Мария Шукшина , Наталья Рудова , Ольга Серябкина
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