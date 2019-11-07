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«Это же жесть, Андрей»: Собчак осудила Малахова 

Рамблер + ещё 4 15 минут назад
Разоблачение Киры Майер Андреем Малаховым — это жесть, заявила Ксения Собчак в эфире своего шоу «Осторожно, Собчак!».
В октябре, как сообщал «Рамблер», на канале «Россия» был показан эпизод программы Малахова «Прямой эфир» под названием «Рынок шкур». В ходе него Майер, популярная в инстаграме модель, была разоблачена как эскортница.
«Это же жесть, Андрей», — заявила Собчак во время интервью, которое взяла у Малахова для своего шоу.
Она призвала коллегу вообразить, какого теперь Майер, а также не исключила, что та может по его вине покончить с собой. В ответ Малахов признал, что разоблачение Майер — жесть, однако назвал своей обязанностью предупредить тех, кто берет пример с подобных девушек.
«Если мы будем закрывать глаза и делать вид, что это прикольно, мы потеряем целое поколение», — заявил журналист, добавив, что ценности у поколения, о котором он говорит, уже смещены. 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Андрей Малахов , Ксения Собчак , Кира Майер
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