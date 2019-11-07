«Это же жесть, Андрей»: Собчак осудила Малахова

В октябре, как сообщал «Рамблер», на канале «Россия» был показан эпизод программы Малахова «Прямой эфир» под названием «Рынок шкур». В ходе него Майер, популярная в инстаграме модель, была разоблачена как эскортница.

«Это же жесть, Андрей», — заявила Собчак во время интервью, которое взяла у Малахова для своего шоу.

Она призвала коллегу вообразить, какого теперь Майер, а также не исключила, что та может по его вине покончить с собой. В ответ Малахов признал, что разоблачение Майер — жесть, однако назвал своей обязанностью предупредить тех, кто берет пример с подобных девушек.