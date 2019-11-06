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Стриженова сбросила 12 килограммов на модной диете 

Рамблер 1 час назад
Стриженова сбросила 12 килограммов на модной диете
Фото: Instagram
Екатерина Стриженова призналась, что похудела на 12 кг за полгода с помощью кетодиеты.
Подписчики актрисы и телеведущей в Instagram обратили внимание, что на последних снимках она выглядит заметной постройневшей.
В комментариях Стриженова рассказала, что сбросила 12 кг за полгода на кетодиете, основу которой составляют жиры и белки.
Артистка подчеркнула, что придерживаться такой диеты в течение длительного срока небезопасно.
Одна из подписчиц поинтересовалась, можно ли за месяц похудеть на 7 кг. Стриженова отметила, что таких результатов можно достичь с помощью таблеток, которые снижают аппетит, но она считает их вредными для организма.
Видео дня. Десятки жилых домов рухнули в гигантскую яму
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Екатерина Стриженова
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