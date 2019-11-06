Стриженова сбросила 12 килограммов на модной диете

Екатерина Стриженова призналась, что похудела на 12 кг за полгода с помощью кетодиеты.

Подписчики актрисы и телеведущей в Instagram обратили внимание, что на последних снимках она выглядит заметной постройневшей.

В комментариях Стриженова рассказала, что сбросила 12 кг за полгода на кетодиете, основу которой составляют жиры и белки.

Артистка подчеркнула, что придерживаться такой диеты в течение длительного срока небезопасно.

Одна из подписчиц поинтересовалась, можно ли за месяц похудеть на 7 кг. Стриженова отметила, что таких результатов можно достичь с помощью таблеток, которые снижают аппетит, но она считает их вредными для организма.