Стриженова сбросила 12 килограммов на модной диете 

Екатерина Стриженова призналась, что похудела на 12 кг за полгода с помощью кетодиеты.
Подписчики актрисы и телеведущей в Instagram обратили внимание, что на последних снимках она выглядит заметной постройневшей.
В комментариях Стриженова рассказала, что сбросила 12 кг за полгода на кетодиете, основу которой составляют жиры и белки.
Артистка подчеркнула, что придерживаться такой диеты в течение длительного срока небезопасно.
Одна из подписчиц поинтересовалась, можно ли за месяц похудеть на 7 кг. Стриженова отметила, что таких результатов можно достичь с помощью таблеток, которые снижают аппетит, но она считает их вредными для организма.