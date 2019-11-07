Асмус рассказала о съемках постельной сцены в «Тексте»

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Российская актриса Кристина Асмус рассказала подробности съёмок постельной сцены в фильме «Текст», которая послужила поводом для начала скандала. По её словам, режиссёру хватило всего четыре дубля.

Герои сцены — она и Иван Янковский — долго «не могли пристроиться друг к другу», заявила Асмус в эфире шоу «МорозоваХЗШОУ» на радио NRJ.

Мне было очень трудно, как женщине, матери. Как личности, которая себя стесняется. Было всего четыре дубля. Первые три были совершенно детские. Они были лайтовые, в абсолютном зажиме. Это были Ваня Янковский и Кристина Асмус, которые не могли пристроиться друг к другу. Поэтому был четвёртый дубль, и именно он вошёл в финальный монтаж, — вспомнила супруга шоумена Гарика Харламова.

Она добавила, что реакция россиян на интимную сцену её не удивила, была ожидаемой.

Это было нормально. Более того, я ожидала ещё хлеще реакции. Наше общество не готово к такому. И даже, когда я выложила трейлер, где моя героиня целуется с другим героем, люди начали спрашивать: «Это графика, монтаж, дублёры?» То есть, даже это людей очень шокировало, — отметила актриса.

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях. По словам артистки, юзеры специально пишут оскорбительные комментарии, поскольку добиваются её развода с юмористом Гариком Харламовым и специально делают «вбросы» в прессу. Актриса предполагает, что критики создают «хейтерские секты», намеренно распространяющие негативные и недостоверные данные о её семье.