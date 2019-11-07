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Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст» 

News.ru + ещё 3 42 минуты назад
Асмус рассказала о съемках постельной сцены в «Тексте»
Фото: globallookpress.com
Российская актриса Кристина Асмус рассказала подробности съёмок постельной сцены в фильме «Текст», которая послужила поводом для начала скандала. По её словам, режиссёру хватило всего четыре дубля.
Герои сцены — она и Иван Янковский — долго «не могли пристроиться друг к другу», заявила Асмус в эфире шоу «МорозоваХЗШОУ» на радио NRJ.
Мне было очень трудно, как женщине, матери. Как личности, которая себя стесняется. Было всего четыре дубля. Первые три были совершенно детские. Они были лайтовые, в абсолютном зажиме. Это были Ваня Янковский и Кристина Асмус, которые не могли пристроиться друг к другу. Поэтому был четвёртый дубль, и именно он вошёл в финальный монтаж, — вспомнила супруга шоумена Гарика Харламова.
Она добавила, что реакция россиян на интимную сцену её не удивила, была ожидаемой.
Это было нормально. Более того, я ожидала ещё хлеще реакции. Наше общество не готово к такому. И даже, когда я выложила трейлер, где моя героиня целуется с другим героем, люди начали спрашивать: «Это графика, монтаж, дублёры?» То есть, даже это людей очень шокировало, — отметила актриса.
Фрагмент интервью Асмус разместила на своей странице в Instagram, назвав его подарком «для хейтеров, троллей и гоблинов». Она добавила, что дала интервью ещё «до адского трэша», который поднялся в Сети из-за «той самой сцены». Речь, вероятно, идёт о комментариях из серии: «Всю жизнь Гарик хохотал над народам, теперь народ хохочет над ним».
Посмотреть эту публикацию в Instagram

А вот и подарок для хейтеров, троллей и гоблинов! ✊🏻🤪 Честнейшее интервью, которое мы записали какое-то время назад… До истории с той самой выставкой и до адского трэша на моей странице после той самой сцены… 🤷🏼‍♀️ Если б мы с @morozovanrj говорили сегодня, интервью было бы совсем другим. И я была бы другой. (Но это не точно))) Интервью записано тогда. И в нем та я. Уставшая после забот и бессонных ночей, только с поезда, с высокой температурой и адски больной спиной 😰 Оттого и очень уязвимая эмоционально. По жизни я человек достаточно закрытый. Редко хожу на публичные мероприятия, редко даю интервью, пишу короткие посты. Не люблю делиться личной жизнью, своими проблемами и переживаниями 🙊 Я даже позицию по тому или иному вопросу с осторожность высказываю. Я выбираю «безопасную зону». Чтобы никто не считывал, не анализировал, не разбирал, чтобы никого не впускать себя ✋🏻 Когда я зашла в студию в тот день, мне рассказали о шоу и попросили максимально позитивно))) И я честно собиралась 😂 Но в какой именно момент что-то пошло не так, я не знаю))) Но обревелась я знатно)))) В общем, ссылка в сторис и шапке профиля… ☄️ Хейтеры, дебилы, милые, не стесняйтесь! ❤️ Как-то мало ховна там пока, непорядок 😈

Публикация от  Asmus Kristina (@asmuskristina)

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях. По словам артистки, юзеры специально пишут оскорбительные комментарии, поскольку добиваются её развода с юмористом Гариком Харламовым и специально делают «вбросы» в прессу. Актриса предполагает, что критики создают «хейтерские секты», намеренно распространяющие негативные и недостоверные данные о её семье.
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Теги:
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Иван Янковский
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