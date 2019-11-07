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Замечен и упомянут: Малахов и Собчак признались в любви Дудю 

Teleprogramma.pro + ещё 3 1 час назад
«Юра, мы тебя любим»: Малахов обратился к Дудю
Фото: @yurydud
Андрей Малахов заявил на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!», что он несколько лет назад предсказал популярность Дудя.
«Когда еще Юра вел ток-шоу на «Матч-ТВ» вместе с Женей Савиным про футбол, уже тогда я сказал, что вот эти парни — две готовые телезвезды. (Тогда про Интернет никто еще ничего не говорил). Вот просто бери и делай с ними что-то», — заявил Малахов.
Когда же Дудь решил основать свое YouTube-шоу, в качестве первого гостя он позвал Андрея Малахова. Но тот так и не удосужился к нему прийти. Сейчас Андрей испытывает по этому поводу неловкость.
Чтобы сгладить свою вину, они с Собчак практически хором сказали на камеру: «Юра, мы тебя все равно очень любим».
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Теги:
Шоу-бизнес , Андрей Малахов
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