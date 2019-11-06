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У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль 

Рамблер 14 минут назад
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова сообщила о новых проблемах со здоровьем.
Гузеева сообщила о страшном горе в семье
«Опухоль вернулась в чат», — написала Ольга в Instagram, опубликовав фотографию из кабинета УЗИ.
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Девушка также опубликовала селфи в «сториз» и подписала его: «Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья».
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В 2018 году Бухарова сообщала, что ей предстоит операция. Тогда она не уточняла характер хирургического вмешательства.
Ее мать, актриса и телеведущая Лариса Гузеева, комментариев не давала.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Лариса Гузеева
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