У дочери Гузеевой вновь обнаружили опухоль

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова сообщила о новых проблемах со здоровьем.

«Опухоль вернулась в чат», — написала Ольга в Instagram, опубликовав фотографию из кабинета УЗИ.

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Девушка также опубликовала селфи в «сториз» и подписала его: «Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья».

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В 2018 году Бухарова сообщала, что ей предстоит операция. Тогда она не уточняла характер хирургического вмешательства.

Ее мать, актриса и телеведущая Лариса Гузеева, комментариев не давала.