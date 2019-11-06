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«Очень тяжело»: у дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль 

Суть событий 37 минут назад
«Очень тяжело»: у дочери Гузеевой обнаружили опухоль
Фото: РИА Новости
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой на днях сообщила в соцсетях печальную новость, правда, ее знаменитая мама, актриса и ведущая шоу "Давай поженимся!" странно на это отреагировала. А Леля, как ласково зовет ее мать, просто в шоке.
Ольга Бухарова, дочь Ларисы Гузеевой от брака с ресторатором, в сторис в Инстаграм опубликовала фотографию из кабинета компьютерной томографии. По крайней мере так решили подписчики. И добавила подпись "Опухоль вернулась в чат".
Затем на следующих снимках селфи она по-английски пишет: "Я хочу умереть", "Очень тяжело", "Если придется делать вторую операцию, я набью татуху на …".
Инстаграм
Корреспонденты уже задали вопросы знаменитой маме, но отреагировала она странно.
"Ну послушайте, это доброкачественное, это бывает у девочек", — цитирует Гузееву Teleprogramma.pro.
"Опухоль вернулась в чат. Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья…", — подписала снимок Ольга Бухарова.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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