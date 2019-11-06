Темникова рассказала о детской травме 

Бывшая фронтвумен группы Serebro Елена Темникова в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказала о травме, полученной в детстве. С тех пор певица очень боится качелей.
На шоу артистка презентовала свой новый сингл под названием «Стресс». Ведущий Иван Ургант, акцентировав внимание на названии песни, спросил Темникову, есть ли у неё какие-нибудь фобии. Артистка заявила, что боится детских качелей после того, как в детстве в Кургане она получила серьезную травму.
«Однажды качели пробили мне голову, и теперь здесь у меня большая трещина. Я всегда знаю, когда меняется погода, голова очень болит», — заявила певица.
Поклонники артистки после выхода программы в эфир заметили, что у артистки темные круги под глазами. На странице певицы в Instagram появились вопросы от подписчиков, хорошо ли она себя чувствует и не является ли ее внешний вид последствием полученной травмы. Позже в сториз Темникова отметила, что синяки под глазами — результат посиделок с подружками после фотосессии, и беспокоиться не о чем.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Дима Билан в эфире «Вечернего Урганта» рассказал о последствиях его пьяного концерта в Самаре. По словам певца, у него в разы увеличилось количество предложений выступить на корпоративе. Билан подчеркнул, что его стали приглашать даже «братки».