Темникова рассказала о детской травме

Бывшая фронтвумен группы Serebro Елена Темникова в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказала о травме, полученной в детстве. С тех пор певица очень боится качелей.

На шоу артистка презентовала свой новый сингл под названием «Стресс». Ведущий Иван Ургант , акцентировав внимание на названии песни, спросил Темникову, есть ли у неё какие-нибудь фобии. Артистка заявила, что боится детских качелей после того, как в детстве в Кургане она получила серьезную травму.

«Однажды качели пробили мне голову, и теперь здесь у меня большая трещина. Я всегда знаю, когда меняется погода, голова очень болит», — заявила певица.

Поклонники артистки после выхода программы в эфир заметили, что у артистки темные круги под глазами. На странице певицы в Instagram появились вопросы от подписчиков, хорошо ли она себя чувствует и не является ли ее внешний вид последствием полученной травмы. Позже в сториз Темникова отметила, что синяки под глазами — результат посиделок с подружками после фотосессии, и беспокоиться не о чем.