Наташа Королева рассказала о потере ребенка

Певица Наташа Королева рассказала, что потеряла второго ребенка из-за разразившегося секс-скандала и это стало для нее страшным ударом. Об этом она заявила в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи»

По словам Королевой, после того как ее муж, стриптизер Сергей Глушко , потерял телефон и их интимные фото оказались в публичном доступе, она испытала «безумный стресс».

«Там было две волны этой истории. Первая волна — когда нас начали шантажировать. За этот материал хотели 100 тысяч долларов. (…) Они нашли печатное издание, которое не побрезговало и приобрело у них эти снимки. После чего главный редактор звонила Сергею и говорила, что они готовы сделать статью», — рассказала Королева.

Она заявила, что ее муж предупредил СМИ о судебных исках.

«Они месяца три думали. Накатали статью под майские праздники. И пошли судебные процессы. Мы выиграли. И пошла новая волна», — рассказала Королева.

По ее словам, депутат Госдумы Виталий Милонов не связался с ней перед тем, как обвинить в разврате и призвать «лишить ее звания».

«А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок — он на совести тех людей, которые это заварили», — заявила Королева.

Певица рассказала, что она очень долго не могла забеременеть, даже делала ЭКО, и выкидыш стал для нее страшным ударом.

«Врач меня смотрит, и я по его взгляду вижу, что что-то произошло… В этот момент жить уже не хотелось», — призналась Королева.