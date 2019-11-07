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Наташа Королева рассказала о потере ребенка 

Рамблер + ещё 10 38 минут назад
Наташа Королева рассказала о потере ребенка
Фото: РИА Новости
Певица Наташа Королева рассказала, что потеряла второго ребенка из-за разразившегося секс-скандала и это стало для нее страшным ударом. Об этом она заявила в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
По словам Королевой, после того как ее муж, стриптизер Сергей Глушко, потерял телефон и их интимные фото оказались в публичном доступе, она испытала «безумный стресс».
«Там было две волны этой истории. Первая волна — когда нас начали шантажировать. За этот материал хотели 100 тысяч долларов. (…) Они нашли печатное издание, которое не побрезговало и приобрело у них эти снимки. После чего главный редактор звонила Сергею и говорила, что они готовы сделать статью», — рассказала Королева.
Она заявила, что ее муж предупредил СМИ о судебных исках.
«Они месяца три думали. Накатали статью под майские праздники. И пошли судебные процессы. Мы выиграли. И пошла новая волна», — рассказала Королева.
По ее словам, депутат Госдумы Виталий Милонов не связался с ней перед тем, как обвинить в разврате и призвать «лишить ее звания».
«А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок — он на совести тех людей, которые это заварили», — заявила Королева.
Певица рассказала, что она очень долго не могла забеременеть, даже делала ЭКО, и выкидыш стал для нее страшным ударом.
«Врач меня смотрит, и я по его взгляду вижу, что что-то произошло… В этот момент жить уже не хотелось», — призналась Королева.
«Рамблер» ранее писал, что сын Наташи Королевой Архип Глушко расстался с экс-участницей шоу «ДОМ-2» Марией Слугиной. Причиной расставания, по данным близких друзей пары, стало то, что он «поймал Слугину на откровенном вранье».
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Секс , Мария Слугина , Наташа Королева , Виталий Милонов , Сергей Глушко , Госдума
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