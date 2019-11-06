Королева потеряла ребенка из-за секс-скандала

Наташа Королева из-за секс-скандала потеряла ребенка

В 2016 году после публикации в Сети интимного видео Наташу Королеву даже предлагали лишить звания заслуженной артистки России . Правда, потом выяснилось, что это хакеры украли телефон, а потом слили содержимое "желтой прессе".

Но оказалось, что несмотря на сдержанность в этой истории, Наташа Королева очень сильно переживала — сначала за сына Архипа, потому что его задразнили в школе, а потом стресс сказался и на ее организме.

"Было две волны этой истории. Первая волна, когда украли телефон и начали нас шантажировать. По почте начали приходить письма", — вспоминала Наташа Королева.

Шантажисты требовали 100 тысяч долларов, но супруги не стали платить, а в ток-шоу объясняли, что имеют право заниматься чем угодно, и снимать какое угодно им видео.

Депутат Милонов тогда выступил с заявлением за такое "порно" лишить Королеву звания заслуженной артистки России. Но секс-скандал закончился не только судом и компенсацией от "желтой прессы", а еще печальнее. И только сейчас певица призналась, что тогда потеряла ребенка.

"А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок — он на совести вот этого человека, тех людей, которые это заварили. Я очень тяжело это пережила", — поделилась Наташа в эфире ютуб-шоу "Эмпатия Манучи".

Она часто говорила, что обещает маме родить внучку, но из-за стресса у нее случился выкидыш. Лечение не помогало и она так и осталась бесплодной.